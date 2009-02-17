تغذیه رایگان در بیش از هزار واحد آموزشی مازندران اجرا می شود

حسنعلی شیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 50 هزار دانش آموز استان زیرپوشش اجرای طرح هستند.

وی اظهار داشت: همچنین شیر یارانه ای بین 380 هزار دانش آموز در استان در حال اجرا است که هر دانش آموز در طول سال 70 نوبت شیر ارائه می دهد.

وی خاطر نشان کرد: امسال 41 میلیارد و 426 میلیون ریال برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد.

به گفته شیری، اسکان مسافران فرهنگی در تعطیلات نوروز و تابستان از جمله طرج های این سازمان بوده که در سال جاری 350 واحد آموزشی استان با تجهیز امکانات به فرهنگیان خدمات ارائه کردند.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران بیان داشت: این استان اکنون شش هزار و 234 مدرسه دارد که این شمار در سالهای پیروزی انقلاب، سه هزار و 783 کلاس بوده است.

وی یادآور شد: در سال جاری 59 واحد آموزشی با 403 کلاس درس و با هزینه بیش از 211 میلیارد ریال در استان ساخته شد.

مازندران 500 هزار دانش آموز دارد.