به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "کمربند قرمز" پنجشنبه اول اسفند ساعت 22 در قالب برنامه سینما یک از شبکه اول پخش شد. این فیلم اکشن و رزمی به کارگردانی دیوید ممت تولید سال 2008 آمریکا و مدت زمان آن 99 دقیقه است. چیوتل جیوفور، تیم آلن، امیلی مورتیمر، آلیس براگا و جو مانتن در این فیلم بازی می‌کنند که با بودجه‌ای هفت میلیون دلاری ساخته شد و فروش جهانی آن حدود سه میلیون دلار بود.

جیوفور در "کمربند قرمز" نقش یک استاد جو جیتسو را دارد که درگیر حادثه‌ای ناگوار می‌شود. آلن نیز به نقش یک ستاره آشوب‌زاده سینما ظاهر می‌شود که آشنایی او با استاد رزمی کار مسیری تازه را برای او رقم می‌زند. دیوید ممت، نویسنده و کارگردان 62 ساله آمریکایی دو بار برای فیلمنامه‌های "حکم دادگاه" 1982 و "سگ را بجنبان" 1997 نامزد اسکار بوده است.

نمایی از فیلم "کمربند قرمز"

"ما فرشته نیستیم"، "گلن گاری گلن راس"، "هوفا" و "هانیبال" از دیگر فیلمنامه‌‌های اوست. ممت از فیلم "کمربند قرمز" به عنوان یک فیلم سامورایی به سبک آثار آکی‌را کوروساوا یاد کرد. این فیلم با واکنش مثبت بیشتر منتقدان رو به رو شد.

فیلم تلویزیونی "ردپایی در بزرگراه" جمعه دوم اسفند ساعت 16 از شبکه یک روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی حسین تبریزی و تهیه‌کنندگی علی‌اصغر صدیقی با مشارکت راهنمایی و رانندگی ناجا تهیه شده و داستان درباره تصادفی است که در یک بزرگراه رخ می‌دهد و در پی آن یک زن باردار کشته می‌شود. همسر این زن برای شناسایی ضارب که پس از تصادف از صحنه متواری شده جستجویی گسترده را آغاز می کند.

در فیلم "رد پایی در بزرگراه" بازیگرانی چون سام درخشانی، مریم کاویانی، شهرام قائدی، بهمن دان، مهدی میرحسینی، نسرین پیران و... به ایفای نقش می‌پردازند. فیلمنامه "رد پایی در بزرگراه" را عباس مردایان بر اساس طرحی ازصدیقی نوشته و دیگر عوامل این فیلم 90 دقیقه‌ای عبارتند از مدیر تصویربرداری: سیدحسین موسوی، مدیر تولید: مهدی میرحسینی، صدابردار: وحید سلطانی، طراح گریم: اشکان عسکری، تدوین: رضا مطهری و طراح صحنه و لباس: سپیده شریفی.

فیلم سینمایی "ببر سنگی" پنجشنبه اول اسفند ساعت 23:45 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم حادثه‌ای تولید سال 1977 هنگ‌کنگ است. "ببر سنگی" را چور یوئن کارگردانی کرده و تی لونگ، یوئه هوا، کو فنگ و فان می ـ شنگ در آن بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در چین باستان، خاندان‌های مختلفی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، اما در این میان خاندانی است که به کشتن افراد دیگر خاندان‌ها با سم شهرت دارند. مردی کشته می‌شود و انگشت اتهام به سوی خاندان خلافکار نشانه گرفته می‌شود و ...

فیلم سینمایی "عقاب نیمه شب" پنجشنبه اول اسفند ساعت 20 از شبکه سه روی آنتن می‌رود. این فیلم حادثه‌ای به کارگردانی ایزورو ناروشیما سال 2007 بر مبنای رمانی معروف نوشته تتسو تاکاشیما و با همکاری کامل وزارت دفاع و نیروهای هوایی و زمینی ژاپن و با بودجه‌ای 10 میلیون دلاری ساخته شد.

تاکائو اوساوا، یوکو تاکیوچی و هیروشی تاماکی در این فیلم ژاپنی 92 دقیقه‌ای بازی می‌کنند که پارسال فیلم افتتاحیه بیستمین جشنواره توکیو بود. داستان درباره یک عکاس است که شاهد سقوط یک هواپیمای رادار گریز آمریکایی است و به خاطر دزدیده شدن مواد منفجره این هواپیما تحت تعقیب قرار می‌گیرد. "عقاب نیمه شب" سومین فیلم ناروشیما است که سال 2005 فیلم "پرواز کن، پدر، پرواز کن" را کارگردانی کرد.

فیلم سینمایی "جستجو در جزیره" به کارگردانی مهدی صباغ‌زاده جمعه دوم اسفند ساعت 22:30 روی آنتن شبکه سه می‌رود. او این فیلم را سال 1369 با نقش‌آفرینی زنده‌یاد خسرو شکیبایی، محمدعلی کشاورز، حمیده خیرآبادی، فریبا کوثری و ... جلو دوربین برد.

در خلاصه داستان فیلم "جستجو در جزیره" آمده است: کارآگاه احمدی ماموریت دارد تعدادی قوش را که از قاچاقچیان گرفته است به سازمان حفاظت محیط زیست برساند، اما در بین راه قوش‌ها به وسیله عده‌ای ناشناس ربوده می‌شود. کارآگاه که خود را معرض اتهام دزدی می‌بیند به ناچار تصمیم می‌گیرد که ...

فیلم سینمایی "برنامه کاری" جمعه دوم اسفند ساعت 20:30 در قالب برنامه سینما چهار از شبکه چهار روی آنتن می‌رود. این درام فرانسوی به کارگردانی لون کانته اقتباسی آزاد از داستان زندگی ژان ـ کلود رومان شیاد و قاتل فرانسوی است که خود را به جای یک پزشک جا زده بود.

نمایی از فیلم "برنامه کاری"

اورلین رکوئینگ و کارین ویار در این فیلم 134 دقیقه‌ای تولید سال 2001 نقش‌آفرینی می‌کنند و درباره مردی بیکار است که وقتی می‌کوشد موقعیت خود را از خانواده و دوستانش پنهان کند، بیش از پیش به دردسر می‌افتد. "برنامه کاری" اولین بار در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و برنده یک جایزه از این جشنواره شد.

این فیلم در بسیاری از جشنواره‌های سینمایی از جمله تورنتو، نیویورک، روتردام، بوئنوس آیرس و کارلووی واری نیز پخش شد. لورن کانته فیلمساز 48 ساله فرانسوی ماه مه پیش با جدیدترین فیلم خود "کلاس" جایزه نخل طلایی جشنواره فیلم کن را از آن خود کرد. ارتباط افراد با حرفه خود از موضوعات مورد علاقه کانته است که در فیلم‌های خود به آن می‌پردازد.

فیلم "خواب برفی" به تهیه‌کنندگی مهدی شکیبایی و کارگردانی رضا کرمیار جمعه دوم اسفند ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. در این فیلم شهرام قائدی، رضا رویگری، علی رام نورایی و سحر زکریا و ... بازی کردند. داستان فیلم "خواب برفی" درباره دو برادر است که فرزند یک جواهر فروش ثروتمند است. برادر بزرگتر از خانواده طرد شده و ...