تفکری در گفتگو با مهر: 500 ناشر با سازمان دارالقرآن همکاری دارند

حسن تفکری مدیرکل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حدود 800 ناشر قرآنی وجود دارند که از این تعداد 500 ناشر به شکل جدی با سازمان همکاری دارند، اظهار داشت: در سازمان دارالقرآن الکریم از 60 خطاط آثار قرآنی داریم که قدمت برخی از این خطها به 200 سال پیش و برخی دیگر نیز به حدود 40 سال پیش بازمی گردد.

مدیرکل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن یادآور شد : در حال حاضر 20 خطاط با سازمان همکاری می کنند.

وی با اشاره به اینکه وقتی قرآن با خط نسخ نوشته شود، خواندن آن راحت تر است، تصریح کرد: قرآن با خطاطهای دیگر به خوبی خوانده نمی شود. اگر چه تعداد نسخ نویسان کم است اما نسخ نویس در سطح بالا که بتوانند قرآن را به صورت نسخ بنویسد بسیار کمتر است و اگر هم در درجات پایین تری باشند ما با آنها همکاری نمی کنیم. خطاطانی که بخواهند با سازمان همکاری کنند بسیارند، اما خطاطان نسخ نویس سطح بالا بسیار کم است و تعداد آنها به انگشتان یک دست هم نمی رسد.

تفکری در ادامه با بیان اینکه همایش ناشران قرآنی سالی یک بار برگزار می شود، یادآور شد: طی این همایش صحبتهای ناشران، نظرات و پیشنهادهای آنها شنیده و به سؤالات آنها پاسخ داده می شود. این همایش در راستای هماهنگی بیشتر برای چاپ و نشر قرآن کریم برگزار می شود.

وی با بیان اینکه طی همایش امسال از سه تن از ناشران قرآن کریم تقدیر می‌شود، افزود: یک ناشر به خاطر چاپ قرآنهای نفیس با جلد و تقریرهای زیبا، یک ناشر به خاطر سابقه، فعالیت و پرکاری و ناشر دیگر هم به خاطر سود کمی که در قرآنها اعمال می کند، تقدیر خواهند شد .

مدیرکل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن با بیان اینکه یک خطاط هم که قرآن را در سطح بسیار بالایی نوشته مورد تقدیر قرار می گیرد، گفت: در این همایش از ناشران باسابقه و تعدادی از خطاطان و افراد دیگر دعوت کردیم تا از میان 35 ناشر برگزیده سه نفر و از میان 8 خطاط یک نفر برگزیده شدند. همچنین از 3 مصحح که از معیارهای ما برخوردار بودند تقدیر می شود.

وی با اشاره به اینکه همایش تکریم چهره های قرآنی پس از نماز مغرب و عشا و در ادامه همایش ناشران قرآنی برگزار می شود، گفت: در این همایش از چهره های برتر قرآنی و کسانی که در مسابقات قرآنی مقامهای بین المللی را کسب کرده اند، تجلیل می شود.

همایش ناشران و خطاطان قرآنی روز چهارشنبه 30 بهمن ماه در تالار شیخ صدوق حرم حضرت عبدالعظیم برگزار می‌شود .