افراد فعال کمتر دچار سرطان روده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی وب مد، محققان پس از انجام 52 مطالعه اعلام کرده اند سرطان روده بزرگ ارتباط مستقیمی با فعالیت بدنی دارد و هر چه میزان فعالیت افراد بیشتر باشد کمتر در معرض ابتلا به سرطان روده خواهند بود.

نتایج در میان مردان و زنان مشابه بود و جنسیت نقش قابل توجهی در این میان ندارد.

با وجود اینکه افراد فعال تا 24 درصد کمتر دچار سرطان روده می شوند محققان مشغول بررسیهای بیشتر هستند تا بدانند دقیقاً چه میزان فعالیت این میزان پیشگیری را به دنبال دارد.

آنچه مشخص شده این است که افرادی که عموما فعال بوده و تحرک بیشتری دارند نسبت به افراد کم تحرک از سلامت عمومی بیشتری برخوردار هستند.

زیرا عدم تحرک و فعالیت کافی زمینه را برای افزایش کلسترول و چربی و احتمال ابتلا به بیماریهای مزمن قلبی و دیابت و بسیاری از بیماریها فراهم کرده و چنین افرادی از نظر روحی نیز خسته تر و ضعیف ترهستند.