دو منطقه عملیاتی ایلام در آثار معنوی کشور ثبت می شوند

مسعود اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: پرونده ثبت دو منطقه عملیاتی استان ایلام به منظور ثبت در فهرست آثار معنوی کشور تهیه شده است.

وی ادامه داد: منطقه عملیاتی شرهانی به عنوان نخستین اثر معنوی استان ایلام در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و در حال حاضر نیز آثار معنوی منطقه عملیاتی قلاویزان و نقطه ایثار در شهرستان مهران آماده ثبت در آثار معنوی کشور است.

این مسئول با اشاره به اینکه ثبت این دو منطقه عملیاتی که سرداران و بزرگان بسیاری در آن عملیات شرکت داشته و به شهادت رسیده است در شورای ثبت آثار معنوی میراث فرهنگی و گردشگری استان به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: جلوگیری از ساخت و سازها و تخریب اثر، معرفی این مناطق عملیاتی به کشور و نسل جوان و نیز گنجاندن آن در مقاصد کاروانهای راهیان نور از جمله اهداف ثبت این آثار است.

اسکندری یادآور شد: امید است با ثبت این مناطق عملیاتی، زمینه حمایت و حفاظت قانونی از آثار فراهم شود.

استان ایلام دارای 543 اثر تاریخی در آثار ملی کشور است.