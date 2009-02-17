وزیر تعاون به عنوان نماینده دولت وارد طبس شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در این سفر وزیر تعاون در شهرستان طبس از پروژه های مسکن مهر و سایر مصوبات سفر اول رئیس جمهور به استان یزد در شهرستان طبس بازدید خواهد کرد و پس از جمع بندی نیازمندیهای این شهرستان با حضور در جلسه هیئت دولت که روز پنج شنبه در استانداری یزد برگزار می شود،‌ ضمن ارائه گزارش از مصوبات سفر اول،‌ طرحهای پیشنهادی سفر دوم در این شهرستان را نیز مطرح خواهد کرد.

همچنین به گفته مسئولان شهرستان بافق،‌ وزیر صنایع و معادن نیز امشب به شهرستان بافق سفر خواهد کرد و صبح فردا از معادن این شهر همچنین مصوبات سفر اول بازدید خواهد کرد.

با آغاز سفر وزرا امشب شور و اشتیاق خاصی در شهرستانها حاکم است و مردم برای شرکت در مراسم استقبال از رئیس جمهور نیز اعلام آمادگی کرده اند و در اقدامی خودجوش با نظارت مسئولان شهرستانی در ساعات اولیه صبح روز چهارشنبه در یزد حاضر خواهند بود.

این کاروانها از شهرستانهای ابرکوه، تفت، اردکان، میبد، بافق، طبس، خاتم،‌ مهریز و صدوق به مرکز استان سفر می کنند که پیش می شود تعداد آنها به پنج تا هفت هزار نفر برسد.

به گفته مسئولان شهرستانی این کاروانها پس از حضور در مراسم سخنرانی رئیس جمهور در مجموعه امیرچخماق به شهرستان خود بازمی گردند و برای استقبال از وزرا و مشاوران رئیس جمهور آماده می شوند.

در این سفر رئیس جمهور به هیچ یک از شهرستانها سفر نمی کند اما وزرا و مشاوران وی در اجتماع مردم 10 شهرستان استان یزد حضور خواهند یافت.

افتتاح برخی از پرو‍‍‍ژه های سفر اول رئیس جمهور به استان یزد بخشی از برنامه های وزرا در سفر به شهرستانهای استان یزد را تشکیل می دهد.