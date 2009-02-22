قطب علمی بیولوژیک آفات پردیس کشاورزی در کشور برتر شد

به گزارش خبرنگارمهر در کرج قطب علمی کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج از سال 85 آغاز به کار کرده است و تاکنون نیز دستاوردهای قابل توجهی داشته است که این دستاوردها و تلاش پژوهشگران به انتخاب آن به عنوان قطب علمی برتر کشور منجر شده است.

تولید انبوه و صنعتی "سن شکارگر اوریوس"، تولید انبوه "بیمارگرهای حشرات و تکثیر انبوه نوع باکتری آنتاگونیست" ازجمله دستاوردهای این قطب علمی در سال جاری است.

با دستاوردهای علمی فوق امید می رود گامهای موثری در توسعه فناوری بومی، تربیت نیروی انسانی کارآمد علمی و فنی، اشتغالزایی مطمئن و جلوگیری از خروج ارزهایی که سالانه برای خرید انواع آفت کشها اختصاص می یابد، برداشته شود.