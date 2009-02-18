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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۵۱

عیدیان:

مخازن زباله جدید قابل حمل است

مخازن زباله جدید قابل حمل است

مخازن زباله جدید دارای چرخهای بزرگتر و متحرک بوده و کارایی بیشتری نسبت به مخازن زباله کنونی دارد.

قائم مقام معاون خدمات شهری شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب بالا افزود: از مشخصات بارز این مخازن زباله قابل حمل و نقل بودن آن است. این مخازن مکانیزه به دلیل بزرگ بودن چرخها امکان حرکت در سطوح و حمل و نقل آسان را دارد. 

محمد عیدیان با اشاره به در حال تولید بودن این مخازن ادامه داد: این مخازن برای معابر تنگ و غیر قابل تردد در نظر گرفته شده تا بتوان به راحتی زباله های این معابر را بدون دخالت دست و اعمال مکانیکی جمع آوری و به مکانی منتقل کرد که تردد ماشینهای حمل مخازن زباله مکانیزه امکان پذیر باشد.

مخازن مکانیزه زباله فعلی به دلیل کوچک بودن چرخها و  مشکل حمل و نقل، امکان نصب در معابر تنگ را ندارد.

کد مطلب 835545

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