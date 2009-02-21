توافق دولت پاکستان و طالبان برای آتش بس دائمی در دره سوات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این مقام دولتی پاکستان اعلام کرد که جنگجویان طالبان در دره سوات بر آتش بس دائمی با نیروهای دولت پاکستان توافق کرده اند.

همچنین این منبع خبر داده است که مولانا فضل الله فرمانده ستیزه جویان طالبان روز گذشته با مولانا صوفی محمد پدرخوانده طالبان که از سوی نیروهای دولتی برای گفتگوهای صلح آزاد شد، ملاقات کرده است.

سید محمد جاوید کمیسر ملکند منطقه ای در شمال غرب پاکستان، پس از دیدار این دو رهبر گفت:" آنها متعهد شده اند تا توافقی را برای پایان دائمی درگیری ها با دولت پاکستان داشته باشند.

این توافق آتش بس دائمی در حالی انجام می شود که دولت آمریکا پیشاپیش نگرانی خود را از آن اعلام کرده است.



ریچارد هالبروک نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان چندی پیش ضمن ابراز نگرانی نسبت به امضای توافقنامه گفت: امیدواریم که توافقنامه مزبور به معنی واگذاری این منطقه به طالبان نباشد.

هالبروک، قبایل طرفدار طالبان در دره سوات را خطری برای امنیت پاکستان و منطقه عنوان کرد.