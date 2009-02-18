"به نام گل سرخ" منتشر شد

به گزارش خبرنگارمهر، دراین آلبوم که با آواز سالار عقیلی است، تصنیف "صبح"، "رقص آتش" ،"ترانه دیباچه"،تکنوازی سیتار،"پیام باران" ،"در آن کرانه" و"بربط سغدی" گنجانده شده است.

حمید متبسم در نوشته این آلبوم چنین آورده است : "اولین باری که این شعر[به نام گل سرخ] را شنیدم آنقدر سواد خواندن نداشتم که خود نگاهی بر[کتاب]"کوچه باغهای نیشابور" شفیعی کدکنی بیندازم ،لیکن آهنگ کلمات و پیام روشن آن تاثیری ژرف و فراموش نشدنی درروح کودکانه من گذاشت؛آن روزها در خانه ما،شعر و موسیقی جایگاه پرارزشی داشت. مادرم دارای طبعی لطیف و موسیقایی بود پدرم تار می نواخت و فروشگاه لوازم و صفحات موسیقی داشت ...".

این اثرتوسط موسسه فرهنگی "نقطه تعریف" منتشر شده است وحسین بهروزی نیا نوازنده عود ،پژمان حدادی تنبک و دایره،سعید فرجپوری کمانچه، حمید متبسم تار و بهنام سامانی سازهای کوبه ای از اعضای گروه موسیقی "دستان"و رضا آبایی نوازنده قیژک، پویا سرائی سنتور و سید هارت کیشنا سیتار، نوازنده های مهمان در اجرای این آلبوم هستند.

