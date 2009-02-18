آبتین رامحترمانه به استراحت فرستادیم/ هرکس فکرکند برتری داردخط می خورد

کریم صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: ما نظر نهایی برای حضور نجمه آبتین در تمرینات تیم ملی و سفر به تایلند را برعهده سرمربی تیم ملی گذاشتیم و در نهایت "مانسوک پارک" به این تیرانداز استراحت داد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا آبتین از تیم ملی اخراج شده است، افزود: این ورزشکار بنا به نظر مربی اش و با توجه به برخوردها و تفکراتش نیاز به استراحت و تقویت روحی داشت و محترمانه از سوی سرمربی تیم به مرخصی و استراحت رفته است.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان اظهارکرد: آبتین بعد از المپیک هم تمرینات خوبی را انجام داد اما ظاهرا این حس در وی وجود داشت که بر دیگر اعضاء تیم ملی برتری دارد. به همین دلیل به این مرخصی رفته است تا از لحاظ روحی خود را بازسازی کند.

وی با تاکید بر اینکه از نظرات سرمربی تیم ملی حمایت می کند، خاطرنشان کرد: قطعا سرمربی تیم ملی هر تیرانداز دیگری را که فکر کند بر دیگران برتری دارد خط خواهد زد زیرا وی به تفکر ورزشکار و رفتار معنوی تیرانداز اهمیت خاصی می دهد.

صفایی ادامه داد: ما امیدواریم دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در تیم ملی نباشیم اما قطعا نفرات بعدی نیز در تیم ملی وجود دارند که در صورت بروز چنین رفتارهایی در معرض خطرحذف از تیم قرارخواهند گرفت.

تیم ملی تیراندازی با کمان ایران در اسلحه ریکرو زنان و مردان در حالی اواخر هفته جاری برای شرکت در اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ آسیا در سال 2009 عازم تایلند می شود که نجمه آبتین ضمن حضور نداشتن در تمرینات تیم، در لیست ورزشکاران اعزامی قرار ندارد.