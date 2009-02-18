تولید قاب موم پلاستیکی زنبور عسل با استفاده از نوعی پلیمر در کشور

بهنام خلیلیان مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: در سیستمهای کندوداری و زنبورداری به ازای هر یک کیلو مومی که در کندوها تولید می شود حدود 7 تا 8 کیلوگرم عسل مصرف می شود. به عبارت دیگر در عرض یک دوره برداشت، زنبورداران 7 تا 8 کیلوگرم عسل از دست می دهند تا این یک کیلو موم ساخته شود.

وی افزود: با توجه به این امر، سعی کردیم با ارائه روشی سلولهای آماده عسل را در اختیار زنبورها قرار دهیم و به آنها تفهیم کنیم که به جای موم سازی اقدام به تولید و ذخیره سازی عسل کنند.

خلیلیان ادامه داد: از این رو با استفاده از نوعی پلیمر خاص شانهای پلاستیکی تولید کردیم که دارای سلولهای آماده موم است و با نصب آن در کندوها، زنبورها بدون موم سازی اقدام به تولید و ذخیره سازی عسل می کنند.

وی با اشاره به آزمایشها و تحقیقات انجام شده در این زمینه تاکید کرد: نتایج این تحقیقات نشان داد که شانهای پلیمری با PH عسل سازگار است. همچنین نشان داد زنبورها نسبت به استفاده از این نوع شان ابراز تمایل کردند و راغب هستند به جای تولید موم، عسل ذخیره کنند چرا که در فصل زمستان نمی توانند موم را به مصرف برسانند.

خلیلیان با تاکید بر اینکه این طرح به ثبت رسیده است، اظهار داشت: این شانها در برخی از زنبورستانها مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت مشاهده شد که تولید عسل دو برابر شده است.

وی مقاومت بالا را از مزایای شانهای پلیمری ذکر کرد و به مهر گفت: برای تخلیه عسل، شانها در دستگاههایی به نام "استراکتور " قرار می گیرند. این دستگاه دارای خاصیت گریز از مرکز است از این رو با حرکت دورانی خود موجب جدا شدن عسل از شان می شود. چنانچه سرعت دستگاه زیاد باشد، شانهای موجود پاره و موم داخل عسل می شود که در این صورت یا باید به برگه موم تبدیل شوند و یا با عسل به فروش برسند. این در حالی است شانهای پلاستیکی با قرار گرفتن در این دستگاه خراب نمی شوند.

مجری طرح قابلیت شستسو و ضد عفونی کردن را از دیگر ویژگیهای این شانها دانست و ادامه داد: از آنجایی که شانهای آماده امکان تولید زودتر عسل را به زنبورداران می دهد از این رو آنها اقدام به خرید شانهای آماده می کنند که غالبا آلوده به انواع کنه، انگل و بیماریهایی چون "لوک" اروپایی و آمریکایی هستند و با نصب آن در کندوها موجب آلودگی زنبورستانها می شود. از آنجایی که این نوع شانها قابل شستشو هستند می توان با استفاده از مواد ضد عفونی کننده آلودگیها را از آنها دور کرد.

وی فایده دیگر این شانها را سهولت در باز کردن شانها برای جداسازی عسل از موم نام برد و در این باره توضیح داد: برای باز کردن شانهای موجود یا باید بخشی از موم را برید و یا با چنگک باز کرد. این کار بسیار سخت است چرا که این امر باید در محیطهای بسته، گرم و تاریک انجام شود در غیر این صورت زنبورداران با حمله زنبورها برای بردن عسل به داخل کندو مواجه می شوند ولی شانهای پلاستیکی دارای کلیدی است که شانها در داخل آن قرار می گیرد و با باز کردن کلیه سلولها به راحتی در داخل دستگاه استراکتور برای تخلیه عسل قرار می گیرد.