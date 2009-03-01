مهری سویزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این مستند برای مسئولان آموزش و پرورش و تنها برای ارائه صورت مسئله و پیدا کردن راه حل توسط آنها ساخته شده است.

این مستند که از سوی دفتر امور بانوان آموزش و پرورش در 20 مدرسه دخترانه در سطح کشور ساخته شده بیشترین تمرکز خود را بر روی روابط دختران و پسران و علت های آن متمرکز کرده است.

مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه پژوهشگران این مستند بعد از شناسایی سوژه به گفتگو با آنها پرداخته اند، افزود: کمیت در این مستند برای ما مهم نبوده و عمق چرایی و چگونگی مسائل از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.

سویزی ادامه داد: طبق نتایج به دست آمده از این مستند یکی از دلایل عمده روابط میان ختران و پسران کمبود محبت دختران از ناحیه پدر خانواده است چرا که متاسفانه در طول سالهای گذشته همه نهادهای اجتماعی بر روی نقش مادر در خانواده متمرکز شده اند و نقش پدر به عنوان یکی از پایه های مهم خانواده به بوته فراموشی سپرده شده و تقریبا هیچ برنامه ای از سوی نهادهای مختلف برای پدران دیده نشده است.

مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه پدران بیشتر نقش نان آوران خانواده را دارند و در تربیت روحی و روانی فرزندان خود نسبت به مادران نقش کمرنگی را ایفا می کنند، اظهار کرد: این فیلم در یکی از جلسات آینده شورای عالی وزارت آموزش و پرورش که وزیر آموزش و پرورش هم عضو آن است به نمایش گذاشته می شود و بعد از آن در اختیار انجمن اولیا و مربیان قرار می گیرد.