تنها 4.5 درصد از بودجه به بخش تعاون اختصاص یافته است

محمد رضا محسنی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سبزوار افزود: بخش تعاون در حال حاضر تنها حدود 4.5 درصد از بودجه را به خود اختصاص داده است که بر اساس برنامه چهارم توسعه این سهم باید به 25درصد برسد که با این وجود دو سوم از شرکت های تعاونی در کشور فعال هستند.

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با اختصاص بودجه ای در دو بخش تعاون و خصوصی در آینده شاهد وضعیت خوبی در وضعیت صنعت، تجارت و صادرات خواهیم بود، تصریح کرد: بیشترین سهم بودجه در کشور به بخش دولتی اختصاص دارد و بخش خصوصی و تعاون مورد غفلت قرار گرفته شده است.

محسنی ثانی خاطر نشان کرد: باید سعی شود در بودجه سال 88 و برنامه پنجم توسعه بخش تعاون و خصوصی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور اظهار داشت: بخش خصوصی به دلیل آنکه در بودجه توجه جدی به آن نمی شود رغبت خاصی به حضور و سرمایه گذاری اقتصادی ندارد که توجه در بودجه سال آینده انگیزه را برای بخش خصوصی برای حضور بیشتر در فعالیتهای اقتصادی فراهم می کند.