حضور هندبال بانوان کرمان در لیگ برتر جدی گرفته نشده است

نصرت قهروی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به پیشرفت چشمگیر بازیکنان هندبال بانوان شهرداری کرمان اظهار داشت: با گذشته زمان تیم با یکدیگر هماهنگ شده اند و بازیهای مطلوبی را به نمایش می گذارند و در برخی بازیها نیز فقط به دلیل بد شانسی نتایج را واگذار می کنیم.

وی افزود: ادغام هیئتهای ورزشی به خصوص در ورزش هندبال در کرمان به تیمهای بانوان ضربه زده است زیرا به دلیل دیدگاههای موجود در جامعه ورزش در بین بانوان به اندازه ورزش مردان جدی گرفته نمی شود و در این میان این پرسش مطرح می شود که دلیل بی توجهی به تیم هندبال بانوان شهرداری کرمان چیست؟

قهروی افزود: باشگاه شهرداری کرمان نیز در قبال برد و باخت تیم هیچ عکس العملی ندارد و بازیکنان در قبال برد تشویق نمی شوند و درنهایت بازیکنان نیز انگیزه ای برای برد ندارند.

وی افزود: در تمام بازیها بازیکنان هندبال بانوان کرمان در نیمه اول خوب ظاهر می شوند اما در نیمه دوم افت شدید می کنند و مهمترین مشکل در این زمینه عدم اجرای برنامه های بدنسازی به دلیل کمبود وسایل است و به همین دلیل بازیکنان در طول تمرینات فقط به انجام تمرینات هندبال می پردازند.

مربی تیم هندبال بانوان شهرداری کرمان با اشاره به احتمال سقوط این تیم از لیگ برتر هندبال بانوان گفت: تنها با کسب پنج امتیاز در بازیهای پیش رو می توانیم نسبت به حضور در لیگ سال آینده امیدوار باشیم.

وی تصریح کرد: به دلیل از دست دادن امتیازهای فراوان در لیگ برتر هندبال بانوان احتمال بقاء در لیگ برتر بسیار کم است.