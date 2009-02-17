تمدید تسهیلات 28 هزار کشاورزی خسارت دیده در خراسان شمالی

غلامرضا عوض زاده ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تسهیلات کشاورزان این استان به مدت یکسال تمدید شده و بانکهای دولتی موظف به اعمال این تمدید براساس لیست ارایه شده از سوی ستاد حوادث هستند.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزان خسارت دیده که خسارتشان مورد تایید ستاد حواثد غیر مترقبه استانداری قرار گرفته 670 میلیارد ریال به بانک بدهی معوقه داشتند.

مدیرکل ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری خراسان شمالی اظهار داشت: سود ناشی از تمدید تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی در این استان براساس قانون از طریق دولت به بانکهای عامل پرداخت می شود.

به گفته وی دولت برای تمدید تسهیلات کشاورزان خراسان شمالی 87 میلیارد و 217 میلیون ریال هزینه می پردازد.

عوض زاده گفت: بر اساس قانون تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از خشکسالی در سال جاری بدون در نظر گرفتن میزان تسهیلات صرفا با تایید ستاد حوادث امکان پذیر است.