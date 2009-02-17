به گزارش خبرگزاری مهر، علی زهانی دبیر جشنواره هنرهای تجسمی دانشجویان گفت: نخستین سمینار جشنواره هنرهای تجسمی دانشجویان روزهای شنبه و یکشنبه سوم و چهارم اسفندماه با رویکرد ویژه به معنویت در هنر در دانشگاه قم برگزار می‌شود.

وی درباره محورهای سمینار افزود: گفتمان دین‌شناختی هنر، حقانیت هنر و رازها و نمادهای ماندگار در هنر ایرانی اسلامی محور سمینار است و دکتر آکوچیکیان معاون پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان، دکتر فرخ‌باور و دکتر افشین عموزاده سخنرانی می‌کنند.

مباحث گفتمان دین‌شناختی هنر توسط دکتر آکوچیکیان، از نظریه‌پردازان معنویت در هنر، در سه منطقه دانشگاهی دیگر نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. کتاب دین‌شناختی هنر پس از این سمینارها منتشر خواهد شد.

دانشگاه قم از مناطق چهار دانشگاهی، میزبان دانشجویان دانشگاههای شهرهای یزد، اراک، اصفهان، شهرکرد، تفرش و کاشان خواهد بود.

علاوه بر این دانشجویان دانشگاههای بین‌المللی باقرالعلوم و مفید و همچنین دانشگاههای آزاد و پیام نور در نخستین سمینار جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی دانشجویان شرکت خواهند کرد.

این نخستین سمینار هنرهای تجسمی است که با حضور گسترده دانشجویان منطقه چهار دانشگاهی در قم برگزار می‌شود.