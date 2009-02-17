تمایل سرمایه گذاران خارجی برای خرید بلوکی سهام بانک ملت

به گزارش خبرنگار مهر،علی دیواندری امروز در نشست خبری در خصوص عرضه سهام بانک ملت، سرمایه این بانک را 13 هزار و 100 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این میزان سرمایه در پی تجدید ارزیابی دارایی های بانک در تاریخ 19 مرداد ماه سال 84 عنوان شده است که این رقم با توجه به روش کارشناسی رسمی، حدود 10 تا 15 درصد پایین تر از قیمت روز ارزیابی شده است.

مدیرعامل بانک ملت افزود: هم اکنون سرمایه این بانک در اختیار دولت است، اما پس از واگذاری 30 درصد در قالب سهام عدالت، 25 درصد به صندوق بازنشستگی بابت پرداخت بدهی به بخش خصوصی و صندوقهای تهاتر، 40 درصد در اختیار دولت باقی می ماند که 20 درصد آن به تدریج به بخش خصوصی واگذار می شود. بر این اساس فردا نیز 5 درصد سهام بانک ملت برای عموم مردم عرضه خواهد شد.

وی، سهم بانک ملت از کل شبکه بانکی کشور را 14.8 درصد عنوان و تصریح کرد: سهم این بانک با احتساب بانکهای دولتی و خصوصی از مجموع منابع شبکه بانکی کشور، رتبه دو را دارد که بر این اساس، بانک ملت پس از عرضه سهام، به بزرگترین بانک خصوصی کشور تبدیل می شود.

دیواندری با بیان اینکه تسهیلات اعطایی بانک به متقاضیان نسبت به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور 13.7 درصد است، افزود: سهم این بانک از کل نقدینگی کشور 13.9 درصد است.

مدیرعامل بانک ملت با تاکید بر اینکه سهام این بانک طی سالهای گذشته به خصوص از آبانماه سال 84 تاکنون روند صعودی داشته است، گفت: سهم بانک ملت از کل منابع کشور در بخش بانکهای تجاری در دی ماه امسال، 22.8 درصد بوده است.

وی نرخ رشد بانک ملت در پایان سال 86 را 33.6 درصد ذکر کرد و ادامه داد: درآمدهای این بانک طی سالهای اخیر وضعیت مناسبی داشته و روبه رشد بوده است.

به گفته دیواندری، در آمد بانک از 5 هزار میلیارد ریال در سال 84 به 43 هزار میلیارد ریال رسیده است، این درحالی است که EPC بانک برای سال جاری 185 ریال، برای سال آینده 239 ریال و برای سال 89 نیز 269 ریال خواهد بود.

وی، یکی از برنامه های بانک ملت را افزایش بهره وری و شاخصهای عملکرد عنوان کرد و گفت: روش مدیریت بانک پس از واگذاری بر اساس قانون تجارت خواهد بود و سهامداران در این خصوص تصمیم گیری خواهند کرد، اما در مجموع تفاوتی با سایر بخشهای خصوصی یک کشور نخواهیم داشت.

دیواندری با بیان اینکه تعدیل نیروی انسانی پس از واگذاری سهام را نخواهیم داشت، گفت: نسبت مطالبات معوق بانک به مصارف حدود 8 درصد و نسبت به سپرده ها حدود 7.5 درصد است.

مدیرعامل بانک ملت از دریافت مجوز تاسیس شعبه بانک ملت در مالزی و انجام کارهای مقدماتی آن خبر داد.

وی بیان کرد: حدود 20 درصد سهامی که در اختیار دولت باقی می ماند، شاید تنها در یک دوره 2 ساله باشد و سپس این میزان سهام نیز می تواند واگذار شود، زیرا بر اساس قانون پیش بینی شده دولت می تواند تنها 20 درصد از هر صنعت را در اختیار داشته باشد، بنابراین این سهم می تواند از سهام سایر بانکها باشد؛ اما با این وجود این 20 درصد باعث نمی شود که کنترل بانک در اختیار دولت باشد.

به گفته دیواندری در راستای توزیع ثروت، سهام عدالت مذکور نیز به حدود 30 شرکت سرمایه گذاری استانی واگذار و در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد. البته باید به این نکته توجه داشت که واگذاری به صورت سهام عدالت به این معنا نیست که این سهام در اختیار این شرکتها قرار می گیرد، بلکه می توانند این سهام را در بازار سرمایه بفروشند، گرچه با افزایش سرمایه بانک این سهم کاهش می یابد.

مدیرعامل بانک ملت اضافه کرد: صندوقهای بازنشستگی خصوصی محسوب می شود و الزامی به اینکه این صندوقها سهام را در اختیار خود نگه دارند، نیست بلکه آنها می توانند پس از ثبت سهام آن را در بورس عرضه کنند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از صندوقهای بازنشستگی 15 درصد سهام بانک را در اختیار می گیرد، ولی بر اساس قانون هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی بیش از 10 درصد سهام را در اختیار بگیرد، بنابراین این سهام را باید در بازار بفروش برساند، به این معنا که 45 درصد بقیه سهام نیز می تواند در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گیرد.

دیواندری با تاکید بر اینکه در صورت کشش بازار بقیه 20 درصد سهام بانک نیز واگذار خواهد شد، بیان کرد: 20 درصد عرضه سهام طی یک سال قطعی است.

مدیرعامل بانک ملت از تمایل سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام بانک ملت به صورت بلوکی خبر داد و گفت: در این خصوص با برخی کشورها از حوزه اروپا و خلیج فارس مذاکراتی صورت گرفته، زیرا بازار بانکی ایران برای آنها جذاب است.

وی گفت: بر اساس استعلام صورت گرفته از بانک مرکزی در آینده، تسهیلات تکلیفی در شرایطی که بانک از دولتی به خصوصی تبدیل خواهد شد، وجود نخواهد داشت.

دیواندری در مورد واگذاری سهام بانک به کارکنان آن نیز گفت: کارکنان می توانند همچون بقیه مردم سهام بانک را خریداری کنند و مانعی در این خصوص وجودندارد، اما واگذاری سهام ترجیحی به کارکنان پس از عرضه 5 درصد و مشخص شدن قیمت آن خواهد بود.

مدیرعامل بانک ملت، حجم منابع این بانک را 275 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این رقم بازار مناسبی برای خصوصی سازی بانک ایجاد می کند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا ادغام شعب بانک پس از خصوصی سازی دنبال خواهد شد یا خیر، گفت: ساماندهی و تنظیم شعب به منظور افزایش کارایی و کارآمدی پس از واگذاری سهام نیز پیگیری خواهد شد.

دیواندری در مورد وضعیت فعلی بورس عرضه سهام بانک گفت: شرایط امروز بورس حداقل برای خریداران سهام مثبت است و خریداران می توانند سهام بانک را با قیمتهای مناسبی خریداری نمایند، گرچه در مقایسه با سالیان گذشته وضعیت بورس مناسب نیست، اما افت شاخصها در بورس نسبت به بورس سایر کشورها کمتر بوده است.

وی اظهار داشت: این امر نشان می دهد اقتصاد ایران از استقلال نسبی برخوردار بوده و با وضعیت بازار به گونه ای نیست که مشتری برای خرید 5 درصد سهام وجود نداشته باشد و پیش بینی می شود که سهام بانک با قیمت مناسب در دقایق اول و ساعات اولیه خریداری شود.