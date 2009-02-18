توزیع بن های عید مددجویان اسفندماه آغاز می شود

سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در مورد بن های عید مددجویان گفت: هر ساله برای خرید ایام عید مددجویان تحت پوشش کمیته امداد یکسری بنهایی برای خرید کالا در میان آنان توزیع می شود که امسال نیز این امر صورت خواهد گرفت.

آمارها نشان می دهد در حال حاضر چهار میلیون و 500 هزار نفر در سراسر کشور به عنوان مددجو تحت پوشش کمیته امداد هستند که حدود 120هزار نفر آنان در استان تهران زندگی می کنند.

مدیرکل مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) تاکید کرد: مبلغ این بنهای غیر نقدی برای هر نفر 36 هزار تومان در نظر گرفته شده است به طوری که یک خانواده 5 نفره 180 هزار تومان بن خرید کالا دریافت می کنند.

ستاری در ادامه افزود: کمیته امداد برای خرید مددجویان با تعدادی از فروشگاهها مانند رفاه ، اتکا و تعاونیهای روستایی تفاهمنامه منعقد می کند و بر این اساس مددجویان می توانند برای دریافت کالا به این فروشگاهها مراجعه کنند.

قرار است چاپ و انتشار بن های غیر نقدی مددجویان انجام شده و بزودی توزیع آن نیز آغاز خواهد شد.