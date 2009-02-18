به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌تولید اولین مجموعه میری 10 اسفند آغاز می‌شود و با انتخاب بازیگران و عوامل اواخر فروردین کلید می‌خورد. رضایی که برای فیلم‌ها و مجموعه‌های مختلف مانند "من ترانه 15 سال دارم"، "یک تکه نان"، "شهریار"، "به رنگ ارغوان" و "همیشه پای یک زن در میان است" بازیگر انتخاب کرده، مسئول انتخاب بازیگران "گاوصنوق" است.

این مجموعه 26 قسمتی را مصطفی عزیزی همراه امیر عربی در فضایی کمدی اجتماعی نوشته و این روزها متن بازنویسی نهایی می‌شود. میری کارگردان فیلم‌های سینمایی "به آهستگی"، "قطعه ناتمام"، "پاداش سکوت" و "کتاب قانون" است که مدتی پیش فیلم تلویزیونی "گمشده در تاریکی" را با بازی رویا تیموریان، بیتا سحرخیز و رامین راستاد ساخت.

عزیزی تهیه‌کنندگی مجموعه تلویزیونی "راه بی‌پایان" و فیلم تلویزیونی "انتقال" را در کارنامه دارد.