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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۵۰

رضایی برای "گاوصندوق" میری بازیگر انتخاب می‌کند

رضایی برای "گاوصندوق" میری بازیگر انتخاب می‌کند

با شروع پیش‌تولید مجموعه تلویزیونی "گاوصندوق" در اسفندماه، حبیب رضایی انتخاب بازیگران کار تازه مازیار میری را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌تولید اولین مجموعه میری 10 اسفند آغاز می‌شود و با انتخاب بازیگران و عوامل اواخر فروردین کلید می‌خورد. رضایی که برای فیلم‌ها و مجموعه‌های مختلف مانند "من ترانه 15 سال دارم"، "یک تکه نان"، "شهریار"، "به رنگ ارغوان" و "همیشه پای یک زن در میان است" بازیگر انتخاب کرده، مسئول انتخاب بازیگران "گاوصنوق" است.

این مجموعه 26 قسمتی را مصطفی عزیزی همراه امیر عربی در فضایی کمدی اجتماعی نوشته و این روزها متن بازنویسی نهایی می‌شود. میری کارگردان فیلم‌های سینمایی "به آهستگی"، "قطعه ناتمام"، "پاداش سکوت" و "کتاب قانون" است که مدتی پیش فیلم تلویزیونی "گمشده در تاریکی" را با بازی رویا تیموریان، بیتا سحرخیز و رامین راستاد ساخت.

عزیزی تهیه‌کنندگی مجموعه تلویزیونی "راه بی‌پایان" و فیلم تلویزیونی "انتقال" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 835794

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