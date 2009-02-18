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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۰۳

عدل "یکی بود یکی نبود" را در گالری شیرین روایت می‌کند

عدل "یکی بود یکی نبود" را در گالری شیرین روایت می‌کند

کامران عدل، عکاس پیشکسوت، از دوم اسفندماه نمایشگاه عکس "یکی بود یکی نبود" را در گالری شیرین برگزار می‌کند.

این عکاس پیشکسوت در این باره به خبرنگار مهر گفت: آثار این نمایشگاه از مناظر طبیعی و دهات ایرانِ متعلق به 40 سال گذشته است که با عنوان "یکی بود یکی نبود" در نگارخانه شیرین برپا می‌شود.

وی افزود: در این نمایشگاه 130 قطعه عکس از مناطق بلوچستان، گلپایگان، فارس، اطراف نیشابور، زنجان، کردستان و نواحی مرزی ایران و شوروی سابق ارائه شده است. این عکس‌ها علاوه بر زیبایی، از ایرانی سخن می‌گویند که دیگر وجود ندارد.

افتتاحیه نمایش "یکی بود یکی نبود" روز جمعه دوم اسفندماه از ساعت 16 خواهد بود و علاقمندان می‌توانند تا شش اسفند از آثار این نمایشگاه در نگارخانه شیرین واقع در فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، باغ خوشنویسان دیدن کنند.

کد مطلب 835807

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