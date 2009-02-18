دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در اهواز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، دبیر این همایش در ابتدای آغاز این مراسم گفت: انجمن زمین شناسی ایران به عنوان انجمن مادر علوم زمین کشور از سال نخست تاسیس در سال 1374 با استفاده از جایگاه علمی خود اقدام به برپایی همایش های سالانه به منظور تبادل نظر بین محققان زمین شناسی و علوم وابسته کرده است، به گونه ای که این همایشها بزرگترین هماورد زمین شناسی کشور تلقی می شود.

حسن امیری بختیار افزود: به مناسبت یکصد سالگی صنعت نفت با هماهنگیهای انجام شده با انجمن زمین شناسی ایران، میزبانی دوزادهمین همایش این انجمن به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب واگذار شده است.

وی ادامه داد: دبیرخانه این همایش از چند ماه قبل در ساختمان مرکزی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب فعال شد و اقدام به دریافت مقاله و عکس از استادان، پژوهشگران و دانشجویان زمین شناسی سراسر کشور کرد.

امیری بختیار اظهار داشت: در این همایش علاوه بر ارائه مقالات علمی، انتخاب زمین شناس نمونه سال، دانشجوی نمونه زمین شناسی و کتاب سال زمین شناسی مطابق روال هر ساله از برنامه های اصلی دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران است.

معاون زمین شناسی مدیریت فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب درباره برنامه های این همایش توضیح داد: بررسی چالش های فراسوی زمین شناسی ایران طی دو میزگرد تخصصی در قالب دو عنوان زمین شناسی و دانشگاهها و زمین شناسی و صنعت نفت با حضور متخصصان فن و استادان مطرح زمین شناسی ایران از جمله برنامه های این همایش است.

امیری بختیار افزود: بازدیدهای علمی و صحرایی از "کوه بنگستان"، "پارک موزه صنعت نفت مسجدسلیمان"، "محیط های رسوبی سواحل خلیج فارس" و "تاسیسات مناطق نفتخیز جنوب" نیز برنامه های اصلی همایش است که در روز سوم برگزاری همایش انجام می شود.

این همایش از امروز تا دوم اسفندماه ادامه خواهد داشت.