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۲۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۰۵

رئیس گروه دوستی ایران و عراق:

امنیت و پیشرفت ایران و عراق منافع دو کشور را تامین می کند

امنیت و پیشرفت ایران و عراق منافع دو کشور را تامین می کند

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق گفت:دو ملت از سرنوشت یکسان برخوردارند و امنیت، ثبات و پیشرفت هر یک از دو کشور به سود دیگری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق ظهر امروز در دیدارشیخ محمد ملاعمر رهبر حرکت اسلامی کردستان عراق  با اشاره به پیوندها و علائق مشترک و دیرینه دو ملت گفت: مناسبات ایران و عراق پایدارتر و عمیق تر از آن است که با تبلیغات و تلاش های مغرضانه دشمنان دو ملت خدشه دار شود.

وی با بیان اینکه دو ملت از سرنوشت یکسان برخوردارند افزود: امنیت، ثبات و پیشرفت هر یک از دو کشور به سود دیگری است.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق  در مجلس، چشم انداز مناسبات دو کشور را بسیار روشن دانست و افزود: مجلس شورای اسلامی از هر حرکتی برای تسهیل و تحکیم مناسبات برادرانه با عراق حمایت می کند چون دو کشور محکمترین و پایدارترین روابط در منطقه را دارند.

بر اساس این گزارش شیخ محمد ملاعمر رهبر حرکت اسلامی کردستان عراق نیز در این دیدار گفت: پایه های دوستی و مودت میان دو ملت پس از تحولات جدید در عراق هر چه بیشتر مستحکم تر و استوارتر شده است.

وی افزود: رژیم بعث عراق موفق به ایجاد اختلاف و خلل در روابط تاریخی، فرهنگی دو ملت نشد.

رهبر حرکت اسلامی کردستان عراق با قدردانی از کمکها و حمایتهای کشورمان از ملت عراق در دوران سخت گذشته اظهار داشت: عراق هنوز خواهان حمایتهای معنوی و داشتن روابط خوب با ایران می باشد.

 

کد مطلب 835829

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