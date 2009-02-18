هزاران لاک پشت و پرنده در تالاب پریشان زنده زنده سوختند

به گزارش خبرنگار مهر، آتش زدن چندین هکتار از نیزارهای اطراف تالاب پریشان در دو ماه اخیر، باعث بروز یک فاجعه زیست محیطی شده که بر اثر آن هزاران پرنده مهاجر و لاک پشتهای بومی و همین طور دیگر جانوران دریاچه پریشان در آن سوخته اند.

با این حال و به نقل از شاهدان عینی، در زمان تخمگذاری پرندگان مهاجر و بومی در تالاب پریشان تخم این پرندگان نیمروی نیمروز کارگران و راهسازان شده بود.

لاک پشت های بی پناهی که در آتش نیزارهای حاشیه تالاب پریشان سوختند

بنا بر این گزارش، نزدیک به 30 هکتار از نیزارهای اطراف دریاچه پریشان در یکسال گذشته به شکل سازمان یافته ای طعمه آتش خود ساخته مسببان اصلی تخریب تالاب پریشان شده است که نزدیک به 20 هکتار آن در سال گذشته و بیش از 8 هکتار آن نیز در یکماه و نیم گذشته آتش گرفته است.

استخوانهای سوخته پرنده ای که در نیزارهای تالاب پریشان شاید در آشیانه اش خواب بوده است

آتش سوزی نیزارهای تالاب پریشان و مرگ صدها نوع جانور ساکن در نیزارهای تالاب در حالی اتفاق افتاده که مسافت میان روستاهای اطراف پریشان از روستای شهرنجان تا روستای پریشان بیش از 4 و نیم کیلومتر است و نزدیک به 2 کیلومتر آن از کوه مستقیم به آب دریاچه وصل می شود، در حالی که روستانشینان و مسئولان دست اندر کار راهسازی مسافت موجود برای راهسازی را 800 متر اعلام کرده اند تا شدت تخریب و خسارت واقعی به چشم نیاید.

مار سوخته شده ای که زمان آتش نیزارها راهی برای خیز و فرار نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر و طبق گفته شاهدان عینی و تصاویر گرفته شده، آتش زدن نیزارهای تالاب پریشان تعداد بسیار زیادی از پرندگان مهاجر و لاک پشتها و مارها و جانوران خشکی زی اطراف تالاب را به طرز دردناکی به کام مرگ برده که این اتفاق دور از چشم ماموران سازمان محیط زیست اتفاق افتاده است.

جسد لاک پشتی سوخته در تالاب پریشان

با این حال فاجعه تکان دهنده آتش زدن پرندگان و لاک پشتها و مارها و جانوران پناهنده به نیزارهای حاشیه تالاب پریشان در حالی اتفاق افتاده که برخی مسئولان محلی شهرستان کازرون که پیشتر برای تالاب پریشان دلسوزی می کردند چند روز پیش به میان روستاییان رفته و با شعار وظیفه خدمتگذاری به مردم با امضای توماری 20 متری با ساخت راه در تالاب پریشان موافقت کرده اند.

لاک پشت های سوخته در تالاب پریشان

سازمان محیط زیست که طبق دستور دادستان کل کشور مامور رسیدگی و معرفی بانیان تخریب تالاب پریشان در چند روز گذشته بوده است تا کنون هیچ اقدامی در این مورد صورت نداده و رئیس سازمان محیط زیست پیشتر در گفتگو با خبرگزاری مهر از دستور دادستان کل کشور در مورد پیگیری علت تخریب دریاچه پریشان و شناسایی متخلفان اظهار بی اطلاعی کرده بود.

استخوان یک پرنده سوخته در تالاب پریشان

بر اساس تایید دادگستری شهر کازرون تخریب پنهانی دریاچه پریشان همچنان ادامه دارد و در این خصوص رئیس دادگستری شهرستان کازرون به خبرنگار مهر گفت: بارها به صورت شفاهی و کتبی به محیط زیست شهرستان، جهاد کشاورزی و اداره آبیاری گوشزد کرده ایم تا در ارتباط با برداشت آب کشاورزان از آب دریاچه اقدام کنند و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کنند که در این ارتباط هنوز اقدامی صورت نگرفته است و پریشان همچنان در حال تخریب است.

این در حالی است که در این فاصله مسولان شهر کازرون هم با تغییر رویه قبلی و با امضای توماری با کشیده شدن راه در دل زیباترین دریاچه آب شیرین ایران موافقت کرده اند.

نیزارهای سوخته دریاچه پریشان که زیستگاه لاک پشت ها و پرندگان و مارها و... بوده است

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گزارش: جواد حیدریان

عکس: محسن عباسپور