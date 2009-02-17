اتحادیه های تخصصی محصولات کشاورزی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دانیالی عصر امروز در نشستی خبری افزود: امروز دنیا به سمت تولید و خدمات پس از تولید حرکت می کند که این روش با ایجاد یک زنجیره محقق میشود و در نهایت در حذف واسطه ها نیز تاثیر مناسبی بر جای خواهد گذاشت.

وی عنوان کرد: در این راستا رویکرد دولت بر این است که در هر استان یک اتحادیه تخصصی ایجاد کند که این اتحادیه بر مبنای افزایش تولیدات آن استان مشخص می شود.

قائم مقام سازمان تعاون روستایی کشور با اشاره به اینکه تا پایان برنامه پنجم 30 استان تحت پوشش قرار می گیرد که در فارس نیز در این راستا اتحادیه نخل کاران شروع به فعالیت می کند.

دانیالی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: الگوی کشت تنها مسئله تولید نیست بلکه زمان کشت و برداشت آن هم باید در استانها مد نظر قرار داده شود که بر این اساس بتوان به الگویی رسید که در هر استان چه نوع محصولی در چه زمانی قابل برداشت است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فقط دو درصد از تولید محصولات کشاورزی بر عهده تعاونیها بوده که تا پایان برنامه پنجم این رقم باید به 25 درصد افزایش یابد.

دانیالی در ادامه نشست خود با خبرنگاران با اشاره به امضای توافقنامه ای بین این سازمان و کمیته امداد خمینی (ره) تصریح کرد: پیرو فعالیت اعضای جدید هیئت مدیره سازمان تعاون روستایی ما به دنبال یافتن نقش جدید برای شبکه تعاونی و شبکه غیر دولتی برای حضور بیشتر در روستاها هستیم که در همین راستا تفاهمنامه ای با کمیته امداد امام خمینی (ره) منعقد شد که از پایان سال 87 اجرایی می شود که بدین وسیله تمام اقلام مددجویان که قرار است در کل کشور توزیع شود از طریق تعاونیهای روستاها صورت گیرد.