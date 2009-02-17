به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای روز نخست از هفته بیست و هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز دو تیم پرسپولیس و ابومسلم مشهد در ورزشگاه آزادی برابر هم به میدان رفتند که حاشیه‌های این دیدار را در زیر می خوانید:

* در هنگام تمرین دو تیم پیش از آغاز مسابقه محمد منصوری و ایوان پتروویچ بازیکنان پرسپولیس با اجازه کادر فنی نزد نفرات تیم ابومسلم (تیم پیشین خود) رفتند و برای دقایقی با آنها دیدار و گفتگو کردند. البته در این هنگام احسان خرسندی و داود سید عباسی بازیکنان پیشین پرسپولیس توسط تماشاگران این تیم تشویق شدند.

* بیش از 5 هزار هوادار ابومسلم از طبقه دوم ورزشگاه شاهد این بازی بودند. آنها پیش از آغاز مسابقه با شعار "چهارتایی‌ها" شکست دور رفت را به هواداران و بازیکنان تیم پرسپولیس گوشزد می کردند.

* پیش از آغاز مسابقه مازیار زارع زننده گل تساوی پرسپولیس در دیدار دربی تهران به همراه علی کریمی به شدت مورد تشویق هواداران پرسپولیس قرار گرفتند. همچنین هواداران این تیم با شعارهایی درگذشت دایی پژمان نوری را به وی تسلیت گفتند.

* هنگام گرم کردن به علت اینکه پیراهن تمرین تیم ابومسلم هم قرمز رنگ بود ناظر بازی از بازیکنان این تیم مشهدی خواست کاور بر تن کنند.

* "کاسدا"، مربی بدنساز و ماساژور تیم پرسپولیس پیش از آغاز مسابقه به جایگاه تماشارگان رفتند. همچنین سعید مظفری زاده قبل از آغاز مسابقه به بازیکنان نیمکت نشین پرسپولیس تذکر داد که با کاور مخصوص روی نیمکت بنشیند.

* پس از مصدومیت دو بازیکن ابومسلم در ابتدای مسابقه هواداران پرسپولیس با شعار ابومسلم ضد فوتبال بازیکنان این تیم را به وقت کشی محکوم کردند.

* پس از مصدومیت عرفان اولروم سرمربی تیم ابومسلم جان دین گودی را در همان 10 دقیقه ابتدای مسابقه به پشت نیمکت فرستاد تا خود را گرم کند ضمن اینکه در فهرست نفرات تیم ابومسلم که به خبرنگاران داده شد نام اولروم به اشتباه "دنی" به چاپ رسیده بود.

* قبل از آغاز مسابقه بازیکنان تیم ابومسلم در یک اقدام جدید به همراه کادر فنی و نفرات نیمکت نشین دور هم جمع شدند و حلقه اتحاد تشکیل دادند. در این لحظه پتروویچ و منصوری منتظر ماندند تا کادر فنی ابومسلم به نیمکت بازگردد تا آنها برای ورود به زمین مسابقه از مربیان پیشین خود رخصت بگیرند.

* نکته قابل توجه این بود که پترویچ با یک گردبند وارد زمین شده بود که به دستور مظفری زاده آن را درآورد و به نیمکت نشینان پرسپولیس داد.

* در ابتدای مسابقه روی یک صحنه علی کریمی توپ را از سمت راست به سمت دروازه ابومسلم پیش برد که ابتدا کمک داور نقطه کرنر را نشان داد اما ناگهان رای خود را تغییر داد و اعلام اوت کرد در صورتی که داور هم اعلام کرنر کرده بود.

* در دقیقه 52 مسابقه یک اتفاق بسیار تلخ و نادر رخ داد. در این لحظه شهاب کردان دروازه بان تیم ابومسلم که از اقدام توپ جمع کن برای دریافت توپ ناراحت بود توپ را به شکلی بسیار زشت به صورت این فرد کوبید که بلافاصله توسط داور از زمین اخراج شد.

* دروازه بان دوم ابومسلم زمانی که در حال گرم کردن برای ورود به زمین مسابقه بود از مربی تیم خواست سمت گردان برود و دستکش دروازه بانی او را بگیرد.

* ابتدا ابومسلمی‌ها به اخراج کردان اعتراض داشتند اما پخش صحنه آهسته حرکت این بازیکن از اسکوبورد ورزشگاه باعث شد اعتراضات آنها فروکش کند. هرچند که هواداران پرسپولیس به شدت توپ جمع کن مضروب را تشویق کردند.

* در دقیقه 75 مسابقه سعید مظفری زاده ناگهان بازی را قطع کرد و به کنار زمین آمد. دقایقی بعد مشخص شد که وی به علت نور لیزری که از سوی تماشاگران به چشم دروازه بان ابومسلم زده می شد بازی را قطع کرده است. وی به مسئولان برگزاری مسابقه گفت: اگر این اتفاق تکرار شود بازی را قطع خواهد کرد.