ارائه برنامه های سال 88 حوزه های علمیه به شورای عالی حوزه

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه پس از تصویب در شورای معاونین مرکز مدیریت جهت بررسی و تصویب به شورای عالی حوزه ارائه شده است. کار بررسی این برنامه ها ابتدا در کارگروه برنامه و بودجه و سپس در کمیته مرتبط شورای عالی حوزه بررسی شده و پس از آن برای تایید نهایی به شورای عالی حوزه ارائه خواهد شد.

تقویت حوزه های علمیه شهرستانها، ساماندهی اساتید در قالب هیئت علمی، توسعه کمی و کیفی پایان نامه نویسی در مقاطع سطح دو تا چهار (کارشناسی تا دکتری)، امکان توسعه نظارت معاونت آموزشی حوزه بر فعالیتهای آموزشی مدارس علمیه، ایجاد واحدهای پژوهشی در مدارس علمیه، جامعیت بخشی به آموزش های حوزوی و ساماندهی مبلیغن بخشی از برنامه های سال 88 حوزه های علمیه خواهد بود که در صورت تصویب در شورای عالی حوزه مراحل اجرایی خود را آغاز خواهد کرد.