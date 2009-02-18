شکل گیری فضای دیپلماتیک جدید بین آمریکا و ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آیریش تایمز در گزارشی به قلم "تونی کنسیلا" نوشت که یک هفته قبل باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت که دولت آمریکا بدنبال زمینه ها و راهی برای گفتگوی سازنده با ایران است .

متعاقب آن محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران یک روز بعد پاسخ آنرا در مراسم سی امین سالگرد انقلاب اسلامی داد و گفت ملت ما آماده مذاکره براساس احترام متقابل و فضای منصفانه است.

در این گزارش ضمن اشاره مختصر به سیاست ها و اقدامات مداخله جویانه آمریکا و انگلیس در تاریخ معاصر ایران خاطر نشان می سازد که ایرانی ها به این امر واقف شدند که قدرتهای خارجی نمی خواهند دست ایران به فناوری مورد نیازش برسد نمونه بارز آن برنامه هسته ای ایران و اعمال تحریم هاست .

این روزنامه در ادامه می نویسد که اوباما باید با توجه به شرایط موجود ابتکار خود را پیش ببرد. در جمهوری اسلامی ایران همه چیز از زاویه منشور درهم آمیخته اسلام و ملی گرایی دیده می شود.

برنامه هسته ای ایران در زمان محمدرضا شاه با کمک های آموزشی و تجهیزاتی آمریکا، کانادا و اروپا بویژه فرانسه آغاز شد. ایران یک قدرت مهم در منطقه محسوب می شود. بیش از دو سوم جمعیت هفتاد و دو میلیونی ایران پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران متولد شده اند.

تهران و واشنگتن منافع مشترکی در ثبات افغانستان و عراق دارند . بعید بنظر می رسد که ایران و آمریکا یک رفتار پرشور و شعفی بتوانند داشته باشند اما اگر از تهدیدهای توخالی دست بردارند ممکن است بتوانند رفتار متوازن دیپلماتیکی داشته باشند که همگی ما بتوانیم از آن نفع ببریم .