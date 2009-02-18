دروس سطوح عالی حوزه علمیه نجف در اینترنت قرار گرفت

مدیرعامل موسسه صدای بهار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : همزمان با اربعین حسینی دروس خارج اصول و اخلاق آیت الله بشیر نجفی در سایت صدای بهار قرار گرفته است. این دروس که از ابتدای سال جدید تحصیلی در حوزه علمیه نجف ارائه شده به مرور تکمیل خواهد شد.

جواد جوادی افزود: دروس خارج فقه آیت الله بشیر نجفی و دروس آیت الله آل راضی نیز در چند روز آینده در سایت قرار می گیرند. به زودی نیز دروس آیات عظام ایروانی و حکیم نیز به این مجموعه اضافه خواهد شد. پیش بینی می شود نزدیک به 500 ساعت دروس اساتید برجسته حوزه علمیه نجف در فاز اول طرح به علاقمندان ارائه شود.

وی افزود: در مرحله اول فایل صوتی دروس با قابلیت دانلود در اختیار علاقمندان قرار گرفته و به مرور متن کامل دروس به همراه قابلیت جستجوی لفظی نیز به این مجموعه اضافه می شود. در مرحله سوم نیز امکان پخش زنده دروس از طریق اینترنت فراهم خواهد شد.