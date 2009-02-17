صحنه اخراج گردان را ندیدم/ پیروزی پرسپولیس ارزشی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ثابتی که پس از شکست تیمش برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: صحنه اخراج گردان را ندیدم و نمی دانم چه اتفاقی افتاد که داور او را با کارت قرمز مواجه کرد. در آن شرایط تنها متوجه شدم که باید خود را برای حضور در زمین مسابقه گرم کنم.

دروازه بان تیم فوتبال ابومسلم مشهد در مورد فردی که به صورت دروازه بان این تیم در بازی امروز لیزر می انداخت، گفت: دقیقا آن فرد را دیدم و اگر یک بار دیگر این کار را تکرار می کرد می توانستم حتی او را شناسایی کنم.

دروازه‌بان تیم فوتبال ابومسلم خاطر نشان کرد: متاسفانه دیگر نمی توان به این بازی فوتبال گفت. بردن به این روش‌ها هیچ ارزشی ندارد.

ثابتی در پایان گفت: مطمئنا اگر توپ به پای مدافع ما برخورد نمی کرد حتی یک گل هم از پرسپولیس نمی خوردیم و می توانستیم با امتیاز به مشهد بازگردیم.