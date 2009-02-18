اکسپوی مازندران مورد بی مهری مسئولان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، این افراد که در نخستین بازارچه فروش آثار هنری مازندران شرکت کرده این تقاضا را مطرح کرده و معتقدند که حمایت جدی متولیان فرهنگی هنری موجب شده تا برخی از هنرمندان برای امرار معاش به مشاغلی روی آورند که با روحیات آنان سازگاری ندارد.
به گفته این هنرمندان به رغم خلق آثار بدیع و فاخر، هنرمندان نه تنها در سطح استان بلکه در شهر خود ناشناخته مانده اند.
محمود باکری، هنرمند قلم زن روی شیشه بیان داشت: برای حمایت از هنرمند ابتدا نفس هنر و رشته های گوناگون آن باید شناسانده شود در حالی که درصد بالای از مردم به ویژه جوانان بسیاری از رشته های هنری را نمی شناسند.
وی استقبال جزئی و اندک مردم از اکثر نمایشگاه ها و رخداد های فرهنگی و هنری را به علت ناشناس بودن و مهجور ماندن رشته های هنری می داند و می افزاید: متاسفانه برخی از فرهیختگان جامعه نیز از اینگونه رخدادها استقبال نمی کنند.
وی که تا کنون در چند نمایشگاه آثار تجسمی شرکت کرده است می گوید پیش از برگزاری نمایشگاه ها برای کلیه دانشگاه ها دعوت نامه ارسال می کنم در حالیکه با عدم استقبال استادان و دانشجویان روبرو می شوم.
این هنرمند 38 ساله می افزاید: از کودکی به این رشته روی آوردم و تا کنون نسبت به هزینه های گزافی که متحمل شدم، درآمدی نداشتم.
وی که تنها حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران را در اختیار گذاشتن مکان بازارچه به صورت رایگان می داند، گفت: برای شرکت در نمایشگاه های هنری تا کنون بالغ بر 40 میلیون ریال هزینه کرده ام.
حمایت مازندران از هنرمندان ناچیز است
وی حمایت از هنرمندان را در مازندران کمتر از استانهای دیگر کشور ارزیابی کرد و افزود: مجامع هنری استانهای دیگر بیش از مازندران مرا می شناسند.
باکری که با تابلوهایی از ارگ بم، آثار پاسارگاد و گلدسته های حرم امام رضا (ع ) در بازارچه فروش آثار هنری مازندران شرکت کرده است، هدف از حضورش در این نمایشگاه را نشان دادن میراث فرهنگی ایران می داند.
پری شکری، معرق کار جویباری که از 12 اثرش تنها پنج اثر در بازارچه فروش آثار هنری مازندران استفاده شده است، می گوید: تنها با هدف اعلام موجودیت و معرفی آثارم در این رخداد شرکت کرده ام.
وی که هنر را یکی از راه های پیشگیری از تهاجم فرهنگی و هر نوع آلودگی و مفاسد اخلاقی می داند، می افزاید: متاسفانه برخی از جوانان هنوز معنای معرق را نمی دانند.
این هنرمند 23 ساله که اعتقاد دارد بی اعتنایی به آثار هنری بی توجهی به هویت فرهنگی است، می افزاید: متولیان فرهنگی باید بودجه و اعتبار ویژه ای در اختیار هنرمندان قرار دهد تا آنان با خیالی آسوده و امنیت خاطر به خلق آثار بپردازند.
وی تصریح کرد: با توجه به حجم بالای آثار هنری و تعداد کثیر هنرمندان، تعداد نمایشگاه های بسیار اندک است.
وی می گوید: برای درک بهتر از آثار هنری، مخاطبان باید از نزدیک صاحب اثر را شناخته و با نگرش آن آشنا شوند.
اکبر درستکار، هنرمند پیشکسوت مازندرانی 30 سال در رشته نقاشی و 15 سال در مجسمه سازی اشتغال دارد و مسائل عرفانی و باورهای دینی را دست مایه خود قرار داده است .
متولیان امور فرهنگی مازندران هنرمندان را نمی شناسند
وی بی توجهی و عنایت نداشتن مسئولان فرهنگی هنری به هنرمندان را به مثابه عدم توجه پدر به فرزندان خود می داند و می افزاید: متولیان امور فرهنگی ما را نمی شناسند.
وی افزود: به دلیل حمایت نشدن هنرمندان، آنان مجبورند یا سمت سوی اقتصادی و مالی به آثار خود بدهند یا اینکه به مشاغل غیر هنری روی آورند.
رضا نجف پور، نقاش و منیاتوریست می گوید:اغلب هنرمندان تامین نبوده و در حالی به خلق آثار هنری می پردازند که نگران وضعیت معیشتی خود و خانواده شان هستند.
وی افزود: ما جزو معدود کشورهایی هستیم که هنر را به اجبار باید به عنوان شغل دوم خود بدانیم، زیرا به لحاظ مادی تامین نشده و جامعه نیز هنر را به عنوان یک شغل جدی نمی پذیرد.
نجف پور از نمایندگان مجلس خواست تا برای احیای هنر و هنرمند اقدام عاجلی به عمل بیاورند تا آنان بتوانند بدون دغدغه خاطر به خلق آثار بدیع بپردازند.
وی که از طریق شغل و حرفه غیر هنری امرار معاش می کند، گفت: هر کسی توان انجام اینگونه کارها را دارد در حالیکه خلق یک اثر هنری اعم از تابلوی نقاشی، سرودن شعر و نوشتن ملودی، ودیعه ای است که در میان هزاران نفر شامل حال یک نفر می شود که نه تنها جایگاه اجتماعی بالایی ندارد بلکه باید برای مخارج زندگی و تامین شهریه دانشگاه فرزندش به رانندگی در آژانس و غیره بپردازد.
مریم نجفیان، هنرمند نقاش، برگزاری بازارچه فروش آثار هنری را قدمی کوچک برای تشویق و شناساندن هنرمندان می داند و می گوید: این قبیل نمایشگاهها باید به صورت دائمی باشد تا به تدریج اثر مثبت خود را نشان بدهد.
این هنرمند 32 ساله بهشهری که در بازار چه به دنبال اثر خود می گردد، افزود: برگزاری موردی و اندک این رخدادهای هنری و عدم اطلاع رسانی کافی موجب شده تا بازدید از آثار هنری برای مردم به صورت یک عادت در نیاید.
محمد اسماعیل امامزاده، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران هدف از برگزاری آن را شناسایی هنرمندان و قرار گیری آثار هنری در سبد کالای خانواده ها دانست.
هنرمندان مازندرانی به رغم توانمندی شهرت کافی ندارند
این مقام فرهنگی با تایید مشکلات هنرمندان، تصریح کرد: این اداره کل برای رفع مشکلات معیشتی و اشتهار آنان آمادگی کامل داشته و از هر فرصتی برای مطرح کردن آنان استفاده می کند.
وی با بیان اینکه هنرمندان مازندرانی شایستگی حضور در مجامع بین المللی فرهنگی هنری را دارند، افزود: متاسفانه این افراد به رغم قابلیت ها و توانمندی از اشتهار لازم برخوردار نیستند.
امامزداه با بیان اینکه از 76 هنرمند صاحب اثر این رویداد هنری، هفت نفر از استان تهران بودند، افزود: به منظور شناسایی هنرمندان مازندرانی و تعامل بین آنان با هنرمندان سایر استانها از هنرمندان استان تهران برای شرکت در این بازارچه دعوت به عمل آمد.
وی گفت: بیش از 400 اثر به این بازارچه ارسال که به دلیل فضای ناکافی از 240 اثر در این رخداد استفاده شد.
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