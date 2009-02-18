مهم حضور در بین سه تیم بالای جدول است/ نمی توانیم در مورد نویدکیا ریسک کنیم

مجید بصیرت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیروزی سپاهان اصفهان برابر برق شیراز گفت: بازی سختی بود زیرا برق شیراز آمده بود بازنده نباشد ولی ما موفق شدیم در این دیدار به 3 امتیاز ارزشمند دست یابیم، البته داور می توانست یک ضربه پنالتی هم به نفع تیم ما اعلام کند.

وی ادامه داد: ما دو بازی حیاتی برابر پیکان و پرسپولیس پیش رو داریم که در صورت موفقیت در این دو مسابقه می توانیم جایگاه مان را در رده سوم جدول قطعی کنیم. البته دیدار با پرسپولیس برایمان مهمتر است زیرا برتری در آن بازی ما را در جدول رده بندی بالاتر از این تیم قرار خواهد داد.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مورد مصدومیت محرم نویدکیا خاطرنشان کرد: عضله پشت پای این بازیکن دچار گرفتگی شده است و مشکل خاصی نیست. البته وی کار خوبی کرد که بلافاصله پس از این مشکل ایستاد و از زمین خارج شد.

وی در مورد حضور نویدکیا در بازی آینده تیم فوتبال سپاهان اصفهان اظهار داشت: نمی توانیم در مورد استفاده از محرم ریسک کنیم به همین دلیل به احتمال زیاد از وی در دیدار با پیکان استفاده نمی کنیم تا بتوانیم از این بازیکن بدون هیچ مشکلی برابر پرسپولیس استفاده کنیم.

بصیرت در پایان در مورد آخرین اطلاعات باشگاه در مورد تیم الشباب امارات که نخستین حریف آنها در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیاست، گفت: ما فیلم بسیاری از بازی های این تیم در رقابت های لیگ امارات خصوصا بازی اخیر آنها برابر الشعب را در اختیار داریم و قطعا با شناخت کامل و برای پیروزی مقابل این تیم به میدان خواهیم رفت.