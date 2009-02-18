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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۲۳

قادری پناه:

ناوچه موشک انداز جماران به زودی وارد عرصه دفاعی کشور می شود

ناوچه موشک انداز جماران به زودی وارد عرصه دفاعی کشور می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش گفت: تا به حال چند فروند شناور موشک‌انداز با استفاده از توان تحقیقات نیروی دریایی ارتش ساخته شده و به بهره‌برداری رسیده است که در همین راستا ناوچه جماران نیز مراحل ساخت را طی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر در بندرعباس ، امیر دریادار دوم ستاد فریبرز قادری پناه در خصوص وضعیت دفاعی نیروی دریایی در آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز افزود: استان هرمزگان با دارا بودن ساحل عظیم دریایی و به عنوان نیروی مدافع مرز با آمادگی و حضور مقتدرانه در خلیج فارس، دریایی عمان و تنگه هرمز سیادت خود را در منطقه به اثبات برساند.

امیر قادرپناه  تصریح کرد: گام‌های خوبی از نظر تجهیزات آموزشی و سازندگی در بعد دفاعی و نظامی برداشته‌ایم که در این راه نیروی دریایی ارتش از متخصصین خوبی در امر سازندگی در زمنه های دفاعی و نظامی برخوردار است.

وی بیان کرد: با بهره‌گیری از نیروهای متخصص علمی کشور و نیروی دریایی ارتش تمام تجهیزات را ارتقا داده و به روز نگه داشته ایم تا نهضت خودکفایی را حفظ کنیم و نمی توان توان نیروی دریایی ارتش را با گذشته مقایسه کرد و در سطحی قرار گرفته ایم که بدون اتکا به بیگانگان می توانیم با اقتدار در منطقه تجهیزات نظامی پیشرفته را طراحی و بسازیم.

فرمانده منطقه یکم ارتش در هرمزگان با اشاره به فرمان امام در خصوص اینکه باید در تمام زمینه ها در کشور به خودکفایی برسیم، خاطرنشان کرد: نیروی دریایی ارتش به تاسی از فرمان امام توانسته است هم در منطقه و هم در جهان در زمینه سازه بدنی شناورها، نصب سلاح و تجهیزات جدید به خودکفایی برسد.

کد مطلب 835959

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