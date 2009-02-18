75 درصد اعتبارات عمرانی اردبیل اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر هاشم پور عصر دیروز در جلسه بررسی وضعیت اجرایی پروژه های عمرانی استان در محل استانداری اظهار داشت: این در حالی است که طبق ضوابط قانونی، این اعتبارات باید تا پایان تیر ماه سال 88 از سوی دستگاه های اجرایی استان جذب می شد.

وی با اشاره به حجم و سرعت فعالیتهای عمرانی در سطح استان اردبیل اضافه کرد: جذب بیش از 75 درصد اعتبارات در طی 11 ماه گذشته بیانگر اقدامات گسترده دولت و مدیران اجرایی استان در حوزه عمران و آبادانی است.

معاون عمرانی استاندار اردبیل در ادامه روند اجرایی پروژه های عمرانی اردبیل را در طی سه سال گذشته بی نظیر توصیف کرد و ابراز داشت: از هفته دولت سال 84 تاکنون بیش از دو هزار و 800 پروژه عمرانی، تولیدی و طرحهای مربوط به شهرداریها در سطح استان به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه برای افتتاح این پروژه ها اعتباری بالغ بر 16 هزار میلیارد ریال هزینه شده است. خاطر نشان کرد: هم اکنون نیز دو هزار و 777 پروژه در استان به مرحله اجرا گذاشته شده است.

هاشم پور با اشاره به اولویت اجرای پروژه های عمرانی نیمه تمام در استان متذکر شد: روند تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام در طی سالهای اخیر روند صعودی داشته و از پیشرفت غیر قابل انکاری برخوردار بوده است.

وی در پایان یاد آور شد: همچنین تمام پروژه های عمرانی افتتاح شده در استان مطابق برنامه زمانبندی پیش بینی شده اجرا شده و این روند در خصوص پروژه های در حال اجرا نیز اعمال می شود.