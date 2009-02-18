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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۸:۴۹

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریها به شرح زیر است.

-عباس البیاتی یکی از نمایندگان پارلمان عراق اعلام کرد: امروز چهارشنبه پارلمان عراق شاهد انتخاب رئیس جدید خواهد بود.

-روسیه قرارداد 20 ساله ای را برای فروش نفت با چین به میزان 25 میلیارد دلار امضا کرد.

-کاخ سفید از دستور باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا برای اعزام 17 هزار نظامی جدید به افغانستان خبر داد.

-شورای امنیت از توافق دوحه درباره اوضاع دارفور استقبال کرد.

-خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس تاکید کرد: هیچ آتش بسی با اسرائیل برقرار نمی شود مگر بعد از لغو محاصره و بازگشایی گذرگاهها.

-وزیر امورخارجه انگلیس به جنوب افغانستان سفر کرد.

محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد : ایران همچنان با آژانس درباره برنامه هسته ای اش همکاری نمی کند.

-هواپیماهای اسرائیلی یک ساختمان متعلق به دستگاه امنیتی را در خان یونس بمباران کردند.

-عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب بعد از دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس دیدار کرد.

-یک نظامی انگلیسی در جنوب افغانستان کشته شد.

-یک منبع عربی از احتمال تغییرات گسترده در دولت اردن خبر داد.

کد مطلب 835980

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