اکران چهار فیلم جدید/ "گناه من" بیشترین مخاطب روزانه را دارد

به گزارش خبرنگار مهر،با فیلمنامه‌ای از فریدون جیرانی بخشی از سه‌گانه "ستاره‌ها" است که به بخشی از مسائل پشت صحنه سینمای ایران می‌پردازد. این فیلم در بیست و چهارمین جشنواره فجر به نمایش درآمد.

از عوامل فیلم می‌توان به عزت‌الله انتظامی، امین حیایی، اندیشه فولادوند، آهو خردمند و رضا رویگری بازیگران، محمد آلادپوش مدیر فیلمبرداری و مهرداد میرکیانی چهره‌پرداز اشاره کرد.





ستاره می‌شود

"ستاره می‌شود" از چهارشنبه 23 بهمن در گروه سینما آفریقا اکران شد و پس از 4 روز نمایش در 12 سینما 000/500/15 تومان فروش داشته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 7750 تماشاگر را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 1937 نفر بوده که 161 مخاطب روزانه در هر سینما برای "ستاره می‌شود" ثبت می‌شود.

"گناه من" نخستین فیلم مهرشاد کارخانی بر اساس فیلمنامه‌ای از سعید دولتخانی و خودش ساخته شده است. حمید گودرزی، نیوشا ضیغمی و افسانه چهره‌آزاد بازیگران این فیلم هستند که در بیست و پنجمین جشنواره فجر به نمایش درآمد.

فیلم داستان آشنایی پسری جوان با دختری است که در آستانه خودکشی قرار دارد. از دیگر عوامل می‌توان به عزیزالله حمیدنژاد مشاور کارگردان، حسن قلی‌زاده مدیرفیلمبرداری، علی رنج‌دوست مدیرتولید، فرهنگ معیری طراح گریم، افسانه صمدزاده طراح صحنه، محمود خرسند صدابردار، غلامرضا گمرکی تهیه‌کننده و حمیدرضا و عماد اسدی سرمایه‌گذار اشاره کرد.

"گناه من" از 23 بهمن در گروه فرهنگی اکران شد و پس از 5 روز نمایش در 9 سینما 000/700/17 تومان فروش داشته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 8850 تماشاگر را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 1770 نفر بوده که 197 مخاطب روزانه در هر سینما برای "گناه من" ثبت می‌شود.

"کتونی سفید" دومین فیلم محمدابراهیم معیری و داستان معلمی است که به شهری کوچک می‌رود و با بچه‌های مدرسه ارتباط برقرار می‌کند. حسین یاری و باران کوثری بازیگران اصلی فیلم هستند.

از دیگر عوامل این فیلم که در بیست و ششمین جشنواره فجر به نمایش درآمد می‌توان به جهانگیر کوثری تهیه‌کننده، محمد داودی مدیر فیلمبرداری، یدالله نجفی صدابردار و عاطفه رضوی طراح چهره‌پردازی اشاره کرد.

"کتونی سفید" از چهارشنبه 23 بهمن در گروه سینما قدس اکران شد و پس از 5 روز نمایش در 9 سینما 000/600/10 فروش داشته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 5300 تماشاگر را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 1060 نفر بوده که 118 مخاطب روزانه در هر سینما برای "کتونی سفید" ثبت می‌شود.

"شبی در تهران" چهارمین فیلم بهرام کاظمی است که مضمونی کمدی اجتماعی دارد و داستان زن و شوهری جوان را روایت می‌کند که برای کار از رشت به تهران می‌آیند. ماهایا پطروسیان، رامبد جوان، منوچهر علیپور، سعید پیردوست، محمد شیری و امیر نوری بازیگران فیلم هستند.

این فیلم از چهارشنبه 23 بهمن در گروه سینما عصرجدید اکران شد و پس از 5 روز نمایش در 18 سینما 000/400/27 تومان فروش داشته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 13700 تماشاگر را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 2740 نفر بوده که 152 مخاطب روزانه در هر سینما برای "شبی در تهران" ثبت می‌شود.

"ایستگاه بهشت" چهارمین فیلم نادر مقدس بر اساس فیلمنامه‌ای از مقدس و افسانه منادی ساخته شده است. فیلم داستان زندگی جوانی نابینا را روایت می‌کند که در نواختن ساز مهارت دارد. او به خاطر مهربانی‌های پرستارش دلباخته وی می‌شود و می‌خواهد بینایی‌اش را به دست آورد.

شهاب حسینی، فرهاد اصلانی، سپیده خداوردی، مهدی میامی و پورانداخت مهیمن بازیگران فیلم هستند. از دیگر عوامل این فیلم که در جشنواره بیست و پنجم فجر به نمایش درآمد می‌توان به غلامرضا آزادی مدیر فیلمبرداری، محسن بابایی طراح چهره‌پردازی و آزادی و مقدس تهیه‌کنندگان اشاره کرد.

"ایستگاه بهشت" از چهارشنبه 25 دی در گروه سینما آزادی اکران شد و پس از 33 روز نمایش در 8 سینما 000/200/69 تومان فروش داشته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 34600 تماشاگر را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 1048 نفر بوده که 131 مخاطب روزانه در هر سینما برای "ایستگاه بهشت" ثبت می‌شود.

"پاپیتال" نخستین فیلم سینمایی اردشیر شلیله عکاس باسابقه سینمای ایران است. فیلم روایتگر داستان زندگی یک زن وکیل موفق است که وکالت زنی را که از جانب همسرش مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد برعهده دارد. او با تلاش‌ حکم طلاق موکلش را می گیرد و این ماجرا برای او ایجاد دردسر می‌کند.

مسعود رایگان، نگار فروزنده، اردلان شجاع‌کاوه، علیرضا اوسیوند و شیرین ایزدی بازیگران این فیلم هستند که در بیست و پنجمین جشنواره فجر به نمایش درآمد. از دیگر عوامل می‌توان به فریدون فرهودی فیلمنامه‌نویس، رضا رخشان مدیرفیلمبرداری، کارن همایونفر آهنگساز، محمدعلی سجادی تدوینگر و روح‌الله خوشکام تهیه‌کننده با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستد و تجربی اشاره کرد.

"پاپیتال" از چهارشنبه 25 دی در گروه سینما استقلال اکران شد و پس از 33 روز نمایش در 9 سینما 000/100/54 تومان فروش داشته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 27050 تماشاگر را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 820 نفر بوده که 91 مخاطب روزانه در هر سینما برای "پاپیتال" ثبت می‌شود.





کتونی سفید

"چارچنگولی" نهمین فیلم سعید سهیلی بر اساس فیلمنامه‌ای از خودش است. این فیلم کمدی داستان دو بردار دوقلو است که از ناحیه دست به هم چسبیده‌اند و هر کدام زندگی و عقاید خاص خود را دارند.

جواد رضویان، رضا شفیعی‌جم، فتحعلی اویسی، بهاره رهنما، رضا فیض نوروزی، مهران رجبی، شهرام قائدی، مینا جعفرزاده، ساعد سهیلی و مژگان بیات در فیلم بازی کرده‌اند. از دیگر عوامل فیلم می‌توان به حسین ملکی مدیرفیلمبرداری، جهانگیر میرشکاری صدابردار، عباس بلوندی طراح صحنه و لباس، بابک شعاعی طراح گریم، میترا احمدی مدیرتولید و سهیلی و محمد نجیبی سرمایه گذاران اشاره کرد.

"چارچنگولی" از چهارشنبه 29 آبان در گروه سینما عصر جدید اکران شد و پس از 79 روز نمایش در 19 سینما 000/500/963 تومان فروش کرده است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 481750 تماشاگر را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 6098 نفر بوده که 321 مخاطب روزانه در هر سینما برای "چارچنگولی" ثبت می‌شود.