بندر اروندکنار به منطقه ویژه گردشگری تبدیل می شود

لطیف حیایی اهوازی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان افزود: طرح تبدیل اروندکنار به منطقه ویژه گردشگری در دو سفرهیئت دولت به خوزستان به تصویب رسید.
وی اضافه کرد: وجود امکانات تفریحی و زیارتی چون قدمگاه علی ظاهر، یکی از نواده های امام حسین(ع) در دهستان مینوبار، یادمان شهدای عملیات والفجر 8 و انهار منشعب از اروندرود از جلوه های ویژه گردشگری این منطقه است.
حیایی اهوازی از سفر بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر مهمان نوروزی و کاروان های راهیان نور در تعطیلات نوروزی در سالهای گذشته به اروندکنار خبر داد و اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال این رقم به دو میلیون نفر برسد.
بخشدار اروندکنار ساخت پارکینگ، زیبا سازی و برپایی نمایشگاه های متعدد در یادمان شهدای عملیات والفجر 8 را از اقدامات در حال اجرا در این محل ذکر کرد و گفت: در طول مسیر آبادان به اروندکنار نیز گروه های امدادی از هلال احمر و پلیس راه مستقر خواهند شد.
حیایی اهوازی، همچنین راه اندازی ایستگاه های گشت دریایی را یکی دیگر از اقدامات ویژه تعطیلات نوروزی در این منطقه عنوان کرد.
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