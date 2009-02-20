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۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۰۴

بندر اروندکنار به منطقه ویژه گردشگری تبدیل می شود

بندر اروندکنار به منطقه ویژه گردشگری تبدیل می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: بخشدار اروندکنار گفت: طرح تبدیل این بندر به منطقه ویژه گردشگری در دست اجرا قرار گرفته است و به زودی با بهره برداری از آن شاهد رشد و رونق منطقه خواهیم بود.

ل‍طی‍ف‌ ح‍ی‍‍ای‍‍ی‌ ‌ا‌ه‍و‌از‌ی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان‌ افزود: طرح تبدیل اروندکنار به منطقه ویژه گردشگری در دو سفرهیئت دولت به خوزستان به تصویب رسید.
 
و‌ی‌ ‌اض‍‍اف‍ه‌ ک‍رد: وج‍ود ‌ام‍ک‍‍ان‍‍ات‌ ت‍ف‍ری‍ح‍‍ی‌ و زی‍‍ارت‍‍ی‌ چون ق‍دم‍گ‍‍اه‌ ‌ع‍ل‍‍ی‌ ظ‍ا‌ه‍ر، ی‍ک‍‍ی‌ ‌از ن‍و‌اده‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ام‍‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن(‌ع) در د‌ه‍س‍ت‍‍ان‌ م‍ی‍ن‍وب‍‍ار، ی‍‍ادم‍‍ان‌ ش‍‍ه‍د‌ا‌ی‌ ‌ع‍م‍ل‍ی‍‍ات‌ و‌ال‍ف‍ج‍ر 8 و ‌ان‍‍ه‍‍ار م‍ن‍ش‍‍ع‍ب‌ ‌از ‌ارون‍درود ‌از ج‍ل‍وه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ وی‍ژه‌ گردشگری ‌ای‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ‌اس‍ت.

حیایی اهوازی ‌از س‍ف‍ر ب‍ی‍ش‌ ‌از ی‍ک‌ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ و 200 ‌ه‍ز‌ار ن‍ف‍ر م‍‍ه‍م‍‍ان‌ ن‍وروز‌ی‌ و ک‍‍ارو‌ان ه‍‍ا‌ی‌ ر‌ا‌ه‍ی‍‍ان‌ ن‍ور در ت‍‍ع‍طی‍لات‌ ن‍وروز‌ی‌ در‌ س‍‍اله‍‍ا‌ی‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ به اروندکنار خ‍ب‍ر د‌اد و ‌اظ‍ه‍‍ار د‌اش‍ت‌: پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍‍ی‌ م‍‍ی‌ ش‍ود ‌ام‍س‍‍ال‌ ‌ای‍ن‌ رق‍م‌ ب‍ه‌ دو م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ ن‍ف‍ر ب‍رس‍د.

ب‍خ‍ش‍د‌ار ‌ارون‍دک‍ن‍‍ار س‍‍اخ‍ت‌ پ‍‍ارک‍ین‍گ، زی‍ب‍‍ا س‍‍از‌ی‌ و ب‍رپ‍‍ای‍‍ی‌ ن‍م‍‍ای‍ش‍گ‍‍ا‌ه ه‍‍ا‌ی‌ م‍ت‍‍ع‍دد در ی‍‍ادم‍‍ان‌ ش‍‍ه‍د‌ا‌ی‌ ‌ع‍م‍ل‍ی‍‍ات‌ و‌ال‍ف‍ج‍ر 8 ر‌ا ‌از ‌اق‍د‌ام‍‍ات‌ در ح‍‍ال‌ ‌اج‍ر‌ا در ‌ای‍ن‌ م‍ح‍ل‌ ذک‍ر کرد و گ‍ف‍ت‌: در طول‌ م‍س‍ی‍ر ‌آب‍‍اد‌ان‌ ب‍ه‌ ‌ارون‍دک‍ن‍‍ار ن‍ی‍ز گروه های امدادی از هلال احمر و پ‍ل‍ی‍س‌ ر‌اه‌ م‍س‍ت‍ق‍ر خ‍و‌ا‌ه‍ن‍د ش‍د.

ح‍ی‍‍ای‍‍ی‌ ‌ا‌ه‍و‌از‌ی، همچنین ر‌اه‌ ‌ان‍د‌از‌ی‌ ‌ای‍س‍ت‍گ‍‍ا‌ه ه‍‍ا‌ی‌ گ‍ش‍ت‌ دری‍‍ای‍‍ی‌ ر‌ا ی‍ک‍‍ی‌ دی‍گ‍ر ‌از ‌اق‍د‌ام‍‍ات‌ وی‍ژه‌ ت‍‍ع‍طی‍لات‌ ن‍وروز‌ی‌ در ‌ای‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ک‍رد.

کد مطلب 835991

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