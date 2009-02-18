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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۱۶

امیر مهدی زاده به تیم ملی کاراته دعوت شد

امیر مهدی زاده به تیم ملی کاراته دعوت شد

علی رغم اعلام قبلی سرمربی تیم ملی کاراته مبنی بر عدم دعوت نفراتی که در رقابتهای قهرمانی کشور غیبت داشتند، روز گذشته یک کاراته کا از استان قم به تیم ملی دعوت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته از سوی مسعود رهنما سرمربی تیم ملی کاراته امیر مهدی زاده از استان قم که یکی از بهترین های لیگ برتر بوده و قبل از رقابتهای جهانی در جریان تورنمنت بین المللی ترکیه عنوان ستاره مسابقات را با شکست  تمام رقبا از آن خود کرد، به تیم ملی دعوت شد.

مهدی زاده به دلیل مشکلات موجود بین برخی مربیان با مسئولین هیئت کاراته قم اجازه حضور در رقابتهای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی را پیدا نکرده بود. 

مرحله دوم اردوی آمادگی تیم ملی کاراته برای حضور در المپیک هنرهای رزمی آسیا از روز گذشته آغاز شد. 

کد مطلب 835992

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