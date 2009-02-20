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۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۲۷

دو میلیون و 300 هزار ورزشکار دارای بیمه ورزشی هستند

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی کشور گفت: در حال حاضر تنها 2 میلیون و 300 هزار ورزشکار در کشور تحت پوشش بیمه ورزشی قرار دارند.

کرم الله علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: از مجموع 20 میلیون ورزشکار ساماندهی شده در کشور تنها 2 میلیون و 300 هزار نفر از آنها تحت پوشش بیمه ورزشی قرار دارند که این آمار به هیچ وجه راضی کننده نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر و بر اساس آمارهای رسمی 10 میلیون ورزشکار در رده قهرمانی، پنج میلیون در بخش همگانی و پنج میلیون نیز در بخش عشایری و روستایی فعالیت می کنند.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی کشور خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته باید تا پایان برنامه چهارم توسعه 7 میلیون ورزشکار را بیمه نمائیم که امیدواریم با حمایت هر چه بهتر ادارات تربیت بدنی و هیئت های استانی بتوانیم به این مهم دست یابیم.

علیمرادی عنوان کرد: بیشترین آمار بیمه شدگان کشور مربوط به فوتبالیست ها است و بر این اساس هم بیشترین هزینه های درمانی فدراسیون مربوط به بازیکنان فوتبال است.

وی افزود: برای درمان ورزشکاران زیر پوشش خدمات بیمه ای این فدراسیون با 14 بیمارستان دولتی و خصوصی در تهران قرارداد منعقد کرده و ورزشکاران در این بیمارستان ها مورد مداوا قرار می گیرند.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی کشور یادآور شد: در راستای ارائه خدمت بهتر به ورزشکاران تمامی استان های کشور ظرف دو سال آینده صاحب کلینیک فیزیوتراپی می شوند.

وی ادامه داد: عملیات اجرای و ساخت و ساز این مجتمع های پزشکی ورزشی از اوایل سال آینده در تمامی مراکز استان ها در کشور آغاز می شود.

کد مطلب 836002

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