سومین کنگره عاشورا پژوهی در شهرستان قروه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شامگاه روز گذشته و با حضور ائمه جمعه و جماعات، روحانیون، دانشجویان و طلاب حوزه های علیمه شهرستان قروه و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، سومین کنگره عاشورا پژوهی در محل مجتمع فردوسی این شهرستان برگزار شد.

امام جمعه شهرستان قروه در این مراسم اظهار داشت: ما می توانیم با تکیه بر پژوهش و تحقیق در مقابل دسیسه های غربی جهت زیرسوال بردن بعضی از مسائل شرعی مقابله کرده و با برگزاری همایشهای اینگونه به جنگ با رسانه های غرب برویم.

حجت الاسلام صفر علی احیاء افزود: عزت، اقتدار و استقلال امروز ایران اسلامی از توجه به دستورات دین مبین اسلام است و وظیفه همگانی است که برای ترویج آموزه های متعالی این دین الهی تلاش نمایند.

وی خاطرنشان کرد: هدف جدید دشمن استفاده از دین در مقابل دین است و آنها با استفاده از این شیوه جنگ بین ادیان الهی را در پیش گرفته اند و برای دستیابی به اهداف خود از هیچ کوششی دریغ نخواهند ورزید.

امام جمعه شهرستان قروه عنوان کرد: بیداری که امروز در میان دولت های مسلمان به وجود آمده از کشور ایران سرچشمه گرفته که این نشان از بازگشت به آموزه های دینی بعد از سرنگونی دولت غاصب پهلوی در کشورمان است.

حجت الاسلام احیا افزود: برگزاری همایش عاشورا پژوهی می تواند مردم را در شناخت هر چه بهتر این حادثه عظیم که در تاریخ بشریت بی سابقه بوده یاری نماید و باید تلاش دوستانی را که در این عرصه کوشش کرده اند را ارج نهاد.

در ادامه این مراسم یک روزه دبیر همایش گزارشی از تعداد مقالات رسیده و دیگر برنامه های اجرا شده را ارائه کرد.

همچنین سه مقاله برگزیده سومین همایش عاشورا پژوهی با عنوان "فرهنگ دینی و ارزشهای عاشورایی"، "تعریف فرهنگ عاشورا" و "دین در جامعه بر تمامی نهادها ارجعیت دارد" توسط نویسندگان آنها قرائت شد.

در پایان به نفرات برگزیده این همایش با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی تجلیل و تقدیر شد.