گیلمور از جشنواره ساندنس به ترایبکا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد گیلمور که خود در نیویورک به دنیا آمده در مقام جدید مسئولیت تعیین خط مشیهای جهانی ترایبکا همین طور ابتکار عمل در حوزه تحولات خلاقانه و گسترش کاری این شرکت را به عهده دارد.
گیلمور در عین حال به هیئت مدیره ترایبکا اینترپرایز میپیوندد که جین رزنتال، رابرت دنیرو و کرگ هاتکوف از اعضا موسس آن هستند. اداره جشنواره فیلم ترایبکا و سینماهای ترایبکا از دیگر فعالیتهای این شرکت است.
او در ساندنس مسئولیت انتخاب فیلم، کارگردانی هنری و مدیریت جشنواره را به عهده داشت و در کنار آن بسیاری از فعالیتهای جنبی جشنواره را اداره می کرد. حضور گیلمور در ساندنس باعث کشف بسیاری از فیلمهای مستقل شاخص از "سگدانی" کوئنتین تارانتینو تا فیلمهایی مانند "لیتل میس سانشاین" و "حقیقت تلخ" شد.
گیلمور اخیرا به خاطر نقش خود در تبلیغ و توزیع فیلمهای مستقل نخستین جایزه سیدنی پولاک سینماتک آمریکا را دریافت کرد. جشنواره ساندنس محلی برای نمایش فیلمهای کمهزینه و آثار ساخته شده خارج از سیستم جریان روز هالیوود است. این جشنواره را رابرت ردفورد بازیگر، کارگردان و تهیهکننده معروف آمریکایی سال 1984 راهاندازی کرد.
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