پلمپ "موسسه آکادمی نخبگان ایرانیان" بدلیل پذیرش غیرقانونی دانشجو

حسین شمسیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تخلف "موسسه فرهنگی آکادمی نخبگان ایرانیان" با توجه به اینکه موسسه مذکور در مقطعی با تبلیغات گسترده در حوزه آموزش عالی نسبت به انجام فعالیتهای غیر قانونی اقدام می کرده از نظر وزارت علوم محرز شده است.

وی به ذکر برخی موارد تخلف این موسسه در حوزه آموزش عالی اشاره کرد و اظهار داشت: این موسسه که بدون داشتن مجوز از وزارت علوم فعالیت می کرده قراردادهایی با دانشگاههای خارجی حوزه آسیای میانه برای جذب دانشجو از ایران منعقد کرده است.

مدیر اداره دعاوی وزارت علوم ادامه داد: موسسه فرهنگی آکادمی نخبگان ایرانیان دانشجویان را برای مقاطع مختلف می پذیرفته و از دانشگاههای خارج از کشور برای آنها مدرک صادر می کرده است که این بخش از فعالیت موسسه منطبق بر ماده واحده دخالت در آموزش عالی است و تخلف محسوب می شود.

وی با بیان اینکه بیشتر قراردادهای موسسه با دانشگاههای ارمنستان و اوکراین بوده است به مهر گفت: بر اساس قراردادهای منعقد شده بین موسسه و این دانشگاهها موسسه اقدام به پذیرش دانشجو و برگزاری کلاس در داخل کشور می کرده و کار صدور مدرک توسط دانشگاههای طرف قرارداد خارجی صورت می گرفته است.

شمسیان اضافه کرد: برخی از دانشگاههای طرف قرارداد موسسه از نظر وزارت علوم فاقد اعتبار هستند اما از آنجا که نفس کار یعنی قرارداد یک موسسه در داخل کشور با دانشگاههای خارج برای پذیرش دانشجو حتی معتبرترین دانشگاههای خارج از کشور بدون داشتن مجوز از وزارت علوم غیرقانونی است چندان اهمیت ندارد که دانشگاههای طرف قرارداد این موسسه معتبر باشند یا نباشند.

وی افزود: علاوه بر این، مسئول موسسه عنوان پروفسوری را با خود یدک می کشد که صحت ندارد و با استعلامی که توسط وزارت علوم به عمل آمده هیچ پاسخی دال بر پروفسور بودن این فرد ارائه نشده است.

مدیر اداره دعاوی وزارت علوم گفت: از سوی دیگر مسئول موسسه مدعی است دانشگاه خصوصی در مرز میان فرانسه و نروژ دارد که برخی دانشجویان را برای این دانشگاه پذیرش کرده است.

وی اظهار داشت: با توجه به موارد ذکر شده وزارت علوم توانست از مراجع قضایی حکم پلمپ را برای این موسسه دریافت کند و هم اکنون در حال هماهنگی با نیروی انتظامی برای برخورد با این موسسه هستیم.