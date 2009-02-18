مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی به مهر خبر داد: اصلاح روش پذیرش دانشجو در کارشناسی ارشد فراگیر/ ساماندهی ظرفیتها

رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور با اصلاح آئین نامه پذیرش ساماندهی می شود.

وی اظهار داشت: بر این اساس از بین افرادی که شرط لازم یعنی کسب نمره حداقل 12 برای هر درس و معدل 14 را برای پذیرش در این دوره کسب کرده اند 10 تا 15 نفری که دارای نمره های بالاتر هستند در هر کد رشته محل پذیرش می شوند.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی با بیان اینکه این روش با هدف افزایش کیفیت و همگونی پذیرش در واحدهای دانشگاه پیام نور اعمال می شود به مهر گفت: از آنجا که در روش قبلی پذیرش ممکن بود در یک کد رشته 5 نفر و در یک کد رشته 30 نفر پذیرش شود با اعمال این روش ظرفیتها ساماندهی می شود.

وی با تأکید بر اینکه سر جمع ظرفیت در دوره کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور با این روش پذیرش پائین نمی آید گفت: این روش در دوره کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور اعمال نمی شود.