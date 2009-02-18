حامد حدادی به مسابقات دی- لیگ بازگردانده شد

به گزارش خبرنگار مهر، ملی‌پوش بسکتبال کشورمان که چندی پیش برای ارتقای سطح فنی به تیم داکوتاویزاردز واگذار شده بود با نظر کریس والاس مدیرعامل باشگاه ممفیس گریزیلیز بار دیگر به این تیم بازگردانده شد.

حدادی در حالی به داکوتا باز می‌گردد که طی 11 بازی گذشته تنها 6 امتیاز برای ممفیس گریزلیز در رقابت های NBA به دست آورد. این در حالی است که حدادی تنها در 7 بازی گذشته در ترکیب بازیکنان حاضر در زمین قرار گرفته بود. وی همچنین در مدت زمان 7/17 دقیقه حضور در زمین موفق به کسب 9/5 ریباند و55/1 بلاک شات برای تیمش شد.

حدادی که پس از پایان بازی‌های المپیک 2008 پکن موفق به انعقاد قرار داد با تیم بسکتبال ممفیس و پیوستن به لیگ حرفه‌ای آمریکا (NBA ) شده بود، بار اول در تاریخ 24 نوامبر (چهارم آذرماه) به تیم داکوتا واگذار شده بود. وی در 30 دسامبر (دهم دی‌ماه) به ممفیس بازگشت.

بسکتبالیست ملی‌پوش ایرانی یازدهم دی ماه بنا به نظر " مارک لاوارونی" سرمربی وقت تیم ممفیس گریزلیز مقابل تیم "فینیکس سانز" به میدان رفت و نخستین اولین بازی رسمی در لیگ NBA را تجریه کرد. وی در این بازی چهار دقیقه برای تیمش بازی کرد و2 امتیاز و یک ریباند به دست آورد.

بازیکن 2 متر و 18 سانتیمتری بسکتبال کشورمان به عنوان اولین بازیکن ایرانی شاغل در لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا به طور میانگین 3/1 امتیازو 3/1 ریباند، در مدت زمان 5/3 دقیقه حضور در زمین ممفیس گریزلیز در فصل جاری این مسابقات به دست آورد.

حدادی در شرایطی برای بار دوم و بنا به نظر کریس والاس تیم ممفیس را ترک می کند که "لیونل هالینز" هدایت تیم بسکتبال ممفیس را بر عهده دارد. وی ماه گذشته جانشین "مارک یاوارونی" شد.