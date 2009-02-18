وزیر دفاع لبنان هم به دیدار مبارک رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، "الیاس المر" شب گذشته در راس هیئتی بلندپایه به منظور بررسی موضوع حمایت نظامی از لبنان با حسنی مبارک و دیگر مسئولان بلندپایه مصری وارد قاهره شد.

این درحالی است که وزیر دفاع لبنان به محض ورودش به قاهره با سعد الحریری که صبح روزگذشته با حسنی مبارک دیدار داشت، نیز رایزنی هایی انجام داد.

الیاس المر و حسنی مبارک

روزنامه النهار دراین باره گزارش داد که سعد الحریری و الیاس المر درباره موضوع حمایت نظامی از ارتش لبنان با یکدیگر تبادل نظر کردند.

سعد الحریری روزگذشته بعد از دیدار با حسنی مبارک و احمد ابوالغیط وزیر امورخارجه مصر با تاکید بر برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان در فضای آرام و باثبات گفت : ما خواستار آن هستیم تا ناظرانی از اتحادیه عرب و همچنین ناظران بین المللی برای اطمینان از برگزاری شفاف و دموکراتیک انتخابات آتی به لبنان سفر کنند.