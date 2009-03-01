میرکانی درباره این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری 22 فیلم از مجموعه به پایان رسیده و تدوین تعدادی از آن‌ها شروع شده تا نوروز در قالب مجموعه "فیلم آسمان" روی آنتن برود.

وی ادامه داد: این مجموعه شامل مستندهایی است که موضوع‌های معنوی دارند و با نمایش یک فیلم کوتاه که به نوعی موضوع و فضایی مشابه با فیلم مستند دارد، کامل می‌شود. این فیلم‌های کوتاه مانند مستندها متنوع و از نظر ساختاری تجربه‌هایی دور از هم و جذاب هستند.



این تهیه‌کننده افزود: "فیلم آسمان" با هدف آشنایی مخاطب تلویزیون با کارکرد فیلم مستند و کوتاه ساخته شده و می‌تواند یک گروه تازه‌ را به جمع بینندگان این فیلم‌ها اضافه کند.

"چایخانه" رضا شیلانی، "دست سیاه، نان سفید" جواد مزدآبادی، "حاجی گولیت" رضا درستکار، "ازمن بنویس" اصغر ایرانی، "همسفر خاموش" الهام حسین‌زاده، "روی خط" محمد صوفی، "با او" نقی نعمتی، "دخیل" داریوش یاری و "سوهانی برای شام" امین قدمی تعدادی از این فیلم‌های مستند هستند که در برنامه "فیلم ‌آسمان" پخش می‌شود.



حمید ناصری‌مقدم، سیدمحمد میرکانی، پویا اسدی، حسن ساجدی، الهام حسین‌زاده، مرجان اشرفی‌زاده، اصغر ایرانی، محمد بابلی و راحله گلشن‌خواص فیلم‌های کوتاه این مجموعه را ساخته‌اند.



عواملی که در ساخت این فیلم‌های کوتاه همکاری کرده‌اند، عبارتند از تصویربرداران: مهدی وفایی‌زاده، فردین رحیمی، محمدعلی اسفندیاری، محمد جلیلی، پوریا اسدی، حسین معماریان، صدابردار: سعید ابوالفضلی، تدوین: سیدمحسن طباطبایی، محمدعلی محمددوست، میثم کریمی، مصطفی طاری‌قلی، محسن مهردادفر و سینا گنجوی. مجری طرح: محمدعلی محمددوست، محصول گروه فرهنگ و معارف.