اغلب ازدواجهای موقت ثبت نمی شود/ قانون مجازاتی برای عاقد غیررسمی ندارد

محمد علی یادگاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : پیش از این در قانون برای کسانی که بدون مجوز و به صورت غیر رسمی مبادرت به صدور صیغه نامه می کردند مجازات حبس پیش بینی کرده بود اما این امر از سوی شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و مجازات این افراد حذف شد.

بسیاری از کارشناسان و اساتید فقه و حقوق نسبت به افزایش ازدواجهای موقت در کشور و تبعات و آسیبهای اجتماعی آن هشدار داده اند.

در حالی پدیده ازدواج موقت در جامعه رو به افزایش است که راهکاری برای جلوگیری از افزایش این پدیده در جامعه ارائه نمی شود و به طور حتم ادامه این روند افزایش آسیبهای اجتماعی را در جامعه به دنبال خواهد داشت.

مدیرکل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دلیل افزایش ثبت غیر رسمی ازدواج موقت در دفاتر فاقد مجوز رسمی را حذف مجازات برای اینگونه اشخاص می داند.

همچنین بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور در 8 ماهه اول سال جاری 648 هزار و 975 مورد ازدواج و 68 هزار و 749 مورد طلاق در کشور به ثبت رسیده است.

به گفته یادگاری ثبت ازدواج موقت و دائمی ضروری است اما با این حال تعداد ثبت وقایع ازدواج موقت در کشور بسیار پایین است.

مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: در ارتباط با الزامی شدن ثبت ازدواج موقت نظرات مختلفی از سوی کارشناسان و حقوقدانان مطرح است اما هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است بنابراین فعلا قانون ثبت ازدواج موقت با دائم هیچ فرقی وجود ندارد و ثبت هر دو ازدواج تکلیف است.