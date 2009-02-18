خیاطان مجاز به ساخت عینک طبی هستند!

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه صنف عکاسان و خیاطان در حالی می توانند با مجوزی که وزارت بازرگانی برای آنان صادر کرده نسبت به ساخت عینک طبی و آفتابی اقدام کنند که فارغ التحصیلان اپتومتریست (بینایی سنجی) از فعالیت بدون مجوز از سوی این وزاتخانه منع شده اند.

افسانه هراتی زاده رئیس جامعه اپتومتری ایران با اشاره به گذشت چهار سال از صدور آراء 56 تا 64 و نیز دو سال از صدور رای وحدت رویه 692 دیوان عالی کشور درباره غیر قانونی بودن ساخت و فروش عینک طبی از سوی واحدهای فاقد پروانه کار و یا بدون اپتومتریست به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه وزارت بازرگانی همچنان از اجرای قانون و پذیرش این آراء قضایی استنکاف می کند و این جای سئوال دارد.

این در حالی است که وزارت بازرگانی برای دفاتر کار اپتومتریستها اخطار پلمپ می فرستد و از آنان می خواهد نسبت به صدور مجوز ساخت و فروش عینک طبی و آفتابی از این وزارتخانه اقدام کنند.

البته روابط عمومی وزارت بهداشت نیز پیش از این اعلام کرده بود که "مجوز موسسه ساخت و فروش عینک طبی فقط برای اپتومتریست ها و با مجوز وزارت بهداشت صادر می شود."

وزارت بهداشت مطابق با رای دیوان عدالت اداری در سال 1383 مجوز موسسه ساخت و فروش عینک طبی را تنها برای اپتومتریستها و افراد قبول شده در آزمونهای وزارت بهداشت صادر کرده و موسساتی که از سازمانهای دیگر غیر از وزارت بهداشت مجوز اخذ نموده و در امر ساخت و فروش عینک طبی مداخله می کنند از سوی معاونتهای درمان دانشگاههای علوم پزشکی به دادگاه معرفی می شوند.

هراتی زاده در این ارتباط گفت: متاسفانه وزارت بهداشت در قبال اقدام وزارت بازرگانی در صدور مجوز برای سایر صنوف هیچ عکس العمل جدی نشان نداده و همچنان شاهد بروز تخلف در این زمینه هستیم.



این در حالی است که وزارت بازرگانی برای دفاتر کار اپتومتریستها اخطار پلمپ می فرستد و از آنان می خواهد نسبت به صدور مجوز ساخت و فروش عینک طبی و آفتابی از این وزارتخانه اقدام کنند.

البته روابط عمومی وزارت بهداشت نیز پیش از این اعلام کرده بود که "مجوز موسسه ساخت و فروش عینک طبی فقط برای اپتومتریست ها و با مجوز وزارت بهداشت صادر می شود."

وزارت بهداشت مطابق با رای دیوان عدالت اداری در سال 1383 مجوز موسسه ساخت و فروش عینک طبی را تنها برای اپتومتریستها و افراد قبول شده در آزمونهای وزارت بهداشت صادر کرده و موسساتی که از سازمانهای دیگر غیر از وزارت بهداشت مجوز اخذ نموده و در امر ساخت و فروش عینک طبی مداخله می کنند از سوی معاونتهای درمان دانشگاههای علوم پزشکی به دادگاه معرفی می شوند.

هراتی زاده در این ارتباط گفت: متاسفانه وزارت بهداشت در قبال اقدام وزارت بازرگانی در صدور مجوز برای سایر صنوف هیچ عکس العمل جدی نشان نداده و همچنان شاهد بروز تخلف در این زمینه هستیم.