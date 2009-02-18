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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۳۹

در جلسه امروز مجلس؛

طرح ایجاد ردیف مستقل برای واریز منابع بیمه مرکزی تصویب شد

طرح ایجاد ردیف مستقل برای واریز منابع بیمه مرکزی تصویب شد

کلیات طرح ایجاد ردیف مستقل به منظور واریز منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی ایران امروز در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروزمجلس، نمایندگان کلیات طرح ایجاد در ردیف مستقل فرعی به منظور واریز منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که دو فوریت آن یکشنبه به تصویب رسیده بود را مورد تصویب قرار دادند.

بر اساس ماده واحده این مصوبه دولت مکلف است در اجرای قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 87 نسبت به ایجاد ردیف مستقل جهت واریز درآمدهای حاصل از اجرای این قانون و همچنین هزینه نمودن آن اقدام کند.

بر اساس تبصره ماده واحده این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و کلیه وجوه مربوط به سال 87 بلافاصله به این ردیف واریز خواهد شد.

کد مطلب 836087

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