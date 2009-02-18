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۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۳۳

30درصد دانش آموزان پایه اول کلاله تحت پوشش ارزشیبابی توصیفی هستند

30درصد دانش آموزان پایه اول کلاله تحت پوشش ارزشیبابی توصیفی هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش کلاله گفت: 30 درصد دانش اموزان پایه اول مدارس ابتدایی این شهرستان زیر پوشش ارزشیابی توصیفی است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین مرسولی صبح چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان افزود: در سال آینده تمامی پایه های اول مقاطع ابتدایی و 30 درصد پایه دوم مقطع ابتدایی اجرایی خواهد شد.

وی اظهار داشت: نظام ارزشیابی در حال تغییر است و تصمیم گرفته شد بجای ارزشیابی کمی ارزشیابی توصیفی جایگزین شود.

مرسولی عملکرد شورای آموزش و پرورش را در سال 87 بسیار خوب اعلام کرد و اظهار داشت: ان شاءالله با همفکری و تعامل و تلاش مستمر بتوانیم نتایج خوبی را بدست آوریم.

مدیرآموزش و پرورش کلاله گفت: امسال 778 دانش آموز در مقایسه با سال گذشته کاهش یافت و شمار دانش آموزان شهرستان از 22 هزار و 291 دانش آموز به 21 هزار و 513 نفر رسیده است.

غلامی کارشناس شورای آموزش و پرورش درباره تقویم زمان بندی جلسات شورا درنیمه اول سال 87 گفت : اعضاء موافقت کردند که جلسات ماهانه را از بیستم هر ماه در ساعت 11 الی 13 برنامه ریزی نمایند.

شهرستان کلاله 156 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 836089

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